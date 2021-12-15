Арестованный замминистра ЖКХ Новосибирской области освобождён из-под стражи

Суд изменил меру пресечения заместителю министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимиру Нормайкину, арестованному в октябре по обвинению в получении взятки. Из-под стражи он отправится под домашний арест.

Центральный районный суд Новосибирска изменил мену пресечения заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимиру Нормайкину, обвиняемому по части 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе).

Согласно постановлению, опубликованному на сайте суда 15 декабря, Владимир Нормайкин будет находиться под домашним арестом.

«Нормайкину В.Н. изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на два месяца, то есть до 18.02.2022», — говорится в сообщении Центрального районного суда.

Владимиру Нормайкину также запрещается совершать определённые действия, в том числе пользоваться средствами связи, за исключением экстренных случаев и общения со следователем, а также контактировать с другими участниками уголовного дела.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин был арестован 19 октября. По данным следствия, в 2020 году он пролоббировал интересы компании «Бурсиб-Н» при участии в конкурсе на строительство водонапорных скважин в регионе по программе «Чистая вода». За общее покровительство учредитель организации передал Нормайкину более 2 млн руб., в процессе чего был задержан.

По данным прокуратуры Новосибирской области, взятка, которая была передана Нормайкину, стала самой крупной в регионе в уходящем году.