Фигуранту по делу новосибирского чиновника запретили приближаться к зданию областного минЖКХ

Учредителю компании, подозреваемому в даче взятки заместителю министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимиру Нормайкину, избрана мера пресечения. В числе прочего ему запрещено приближаться к зданию министерства ближе чем на 250 метров.

Центральный суд Новосибирска избрал меру пресечения учредителю компании, подозреваемому в даче взятке заместителю министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимиру Нормайкину, в виде запрета определённых действий.

Как сообщает пресс-служба суда 20 октября, подозреваемому запрещается пользоваться средствами связи, в том числе стационарным или мобильным телефоном и интернетом, если речь не идёт о связи со следствием, прокуратурой, судом, адвокатом, контролирующим органом, а также медицинскими организациями.

Кроме того, фигуранту нельзя общаться с сотрудниками министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области и администрации Карасукского района региона, а также приближаться к зданию областного минЖКХ ближе 250 метров. Ему также запрещается выезжать за пределы Новосибирска и посещать места массового скопления людей.

Напомним, накануне суд заключил под стражу заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина на два месяца. Как сообщилось, после обысков в министерстве в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе).

По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2020 года замминистра поспособствовал выигрышу местной организации в конкурсе на строительство в Новосибирской области водозаборных скважин. Учредитель этой организации был задержан 18 октября после передачи незаконного денежного вознаграждения Нормайкину за общее покровительство в размере 2,5 млн руб. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Предполагается, что речь идёт об учредителе ООО «Бурсиб-Н». Согласно данным сайта госзакупок, компания выиграла конкурс на строительство станции водоподготовки в Карасуке Карасукского района Новосибирской области. По информации в открытых источниках, учредителем организации является Василий Долгов.