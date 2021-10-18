В министерстве ЖКХ Новосибирской области проводят обыски

Василий Попов
 
задержание Владимира Нормайкина в Новосибирске
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области правоохранители проводят оперативно-следственные действия.

По данным источника «Континента Сибирь»,  в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области проходят оперативно-следственные действия. Предположительно, они связаны с заместителем министра Владимиром Нормайкиным.

В региональном ГУ МВД России изданию сообщили, что сотрудники ведомства уточняют информацию, в Следственном комитете «Континенту Сибирь» также не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

По данным НГС, 18 октября Владимира Нормайкина вывели из здания министерства в наручниках. Причины задержания чиновника связывают с реализацией проекта «Чистая вода», сообщили изданию в «Общероссийском народном фронте». По словам активиста проекта ОНФ «Федеральное бюро расследований» Александра Стефанова, проект «Чистая вода» может проходить с нарушениями закона с точки зрения отсутствия конкурентной среды при закупках и реализации.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  