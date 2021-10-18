Замминистра ЖКХ Новосибирской области задержали за получение взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщают в пресс-службе ведомства.

Сотрудники СУ СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по части 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе) в отношении 55-летнего заместителя министра ЖКХ и энергетики Владимира Нормайкина. Еще одним фигурантом дела стал учредитель юридического лица, которого обвинили в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (часть 5 ст. 291 УК РФ).

«По данным следствия, в период времени с сентября по декабрь 2020 года чиновник по согласованию с учредителем юридического лица способствовал тому, чтобы организация соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области, а также по иным вопросам. После чего, 11 января 2021 года с данной организацией был заключен договор», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 18 октября, находясь в автомобиле учредителя организации, замминистра получил от последнего взятку в виде денег в сумме 2,5 млн рублей за общее покровительство по службе. В настоящее время фигуранты дела задержаны, сотрудники ведомства проводят следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску.

Отметим, согласно сайту госзакупок, 11 января 2021 года в регионе был заключен контракт на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке Карасукского района. Стоимость контракта составила свыше 185 млн рублей. Победителем конкурса стало ООО «Бурсиб-Н». Организация была единственным участником конкурса. По данным Rusprofile, директором компании является Николай Бабенко, учредителем — Василий Долгов (100% доли организации).