Замминистра ЖКХ Новосибирской области арестован на два месяца

Суд заключил под стражу заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина, который накануне был задержан по подозрению во взяточничестве. Он пробудет в СИЗО как минимум два месяца.

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения задержанному по подозрению в получении взятки заместителю министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимиру Нормайкину в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе суда 19 октября.

Согласно постановлению, Нормайкин арестован на два месяца – до 18 декабря.

Напомним, в понедельник следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя министра по части 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе).

По версии следствия, с сентября по декабрь 2020 года чиновник способствовал победе местной организации в конкурсе на строительство водозаборных скважин в регионе. Предполагается, что речь идёт об ООО «Бурсиб-Н», выигравшем конкурс на сооружение станции водоподготовки в Карасуке Карасукского района. Информация об итогах торгов имеется на сайте госзакупок.

Кроме того, 18 октября, по данным следствия, Нормайкин получил взятку от учредителя той же организации в размере 2,5 млн руб. за общее покровительство. Предприниматель, как и заместитель министра, был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).