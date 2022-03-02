В структуру правительства Новосибирской области войдёт молодёжный совет

Совет по молодёжной политике заработает при правительстве Новосибирской области. Ранее аналогичная структура функционировала при областном минобре – по мнению властей, новый статус объединения позволит уделять больше внимания вопросам «молодёжной» сферы.

При правительстве Новосибирской области заработает Совет по молодёжной политике, сообщили в пресс-службе администрации региона 2 марта.

По словам заместителя министра образования Новосибирской области Юрия Савостьянова, создание структуры направлено на повышение внимания к сфере молодёжной политики на региональном уровне. Ранее совет работал на ведомственном уровне – при министерстве образования, теперь он приобрёл статус регионального.

«Кроме того, совет создаётся для активного участия молодежи, объединений молодежи и экспертного сообщества, а также усиления межведомственного взаимодействия в рассмотрении вопросов и подготовке предложений по развитию системы государственной молодежной политики Новосибирской области, решению актуальных задач в сфере работы с молодёжью», — сообщили также в пресс-службе правительства региона.

В состав молодёжного совета войдут представители областного правительства, молодёжного парламента Новосибирской области, регионального Агентства поддержки молодёжных инициатив, а также общественных, спортивных и образовательных организаций. Предполагается, что новая структура станет коллегиальным совещательным органом по обсуждению реализации молодёжной политики в регионе с участием экспертов.

Напомним, 28 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил двух министров.