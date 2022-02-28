Андрей Травников объявил о новых назначениях в правительстве Новосибирской области

В Новосибирской области назначены новые главы министерств юстиции, а также науки и инновационной политики региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник.

Министром юстиции Новосибирской области назначена Татьяна Деркач, а министром науки и инновационной политики региона стал Вадим Васильев. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в областном правительстве 28 февраля.

Ранее Татьяна Деркач занимала должность начальника департамента контроля документационного обеспечения в правительстве региона, а Вадим Васильев исполнял обязанности заместителя министра — начальника управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Напомним, бывший министр науки региона Алексей Васильев покинул свой пост в ноябре 2021 года. Он занял должность специального представителя госкорпорации «Росатом» по проекту «Национальный центр физики и математики» (НЦФМ).

В конце прошлого года со своего поста также ушёл министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. Отставку главы ведомства объяснили его состоянием здоровья.

Кроме того, в начале февраля сменилось руководство в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Обязанности Андрея Даниленко, покинувшего пост главы ведомства в конце прошлого года, стал исполнять его заместитель Алексей Севастьянов.