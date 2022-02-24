«Обувь России», которая в свое время первой из российской fashion-отрасли вышла на IPO, объявила дефолт по облигациям на сумму почти 600 млн рублей. Как же так получилось, что компания не смогла найти сумму в 5% от своей официальной выручки, чтобы погасить долг? И что ждет держателей ее ценных бумаг в будущем?

Что произошло?

3 февраля компания OR Group (ранее ГК «Обувь России») официально объявила о фактическом дефолте по серии облигаций БО-07. Технический дефолт, напомним, был допущен 20 января – срок погашения облигаций данной серии. Уже тогда компания отметила «отсутствие на расчетном счёте достаточного количества денежных средств» в размере 592 млн рублей или номинальной стоимости облигаций БО-07.

При этом купон по данной серии ценных бумаг на общую сумму 14,8 млн рублей, ООО «Обувь России», имеющее статус дочернего предприятия, выплатило в полном размере.

Особенность бумаг БО-07, по которым был допущен дефолт, является то, что основным их держателем являются не малые инвесторы, а одно крупное предприятие, банк ПСБ.

После этого объявления акции компании на Московской бирже рухнули – по итогам торгов 20 января они стоили 13,94 рубля за акцию, снизившись за сутки на 5,94%, на следующий день просели сразу на четверть, опустившись до исторического минимума в 10,34 рубля.

На следующей неделе курс акций OR Group снова взлетел на 40,5% по итогам торгов 26 января, в этот день объем торгов по акциям «Обуви России» вырос на 80% по сравнению с 25 января. Примечательно, что именно в этот день микрокредитная компания «Арифметика», входящая в OR Group, объявила начало целевых займов «Дели на части». По мнению экспертов, основной вклад в этот прирост внесла спекуляция после просадки в надежде на благоприятное разрешение конфликта и запуск нового сервиса. Но всплеск оказался краткосрочным и в конце недели курс снова пополз вниз.

В течение двух недель компания, воспользовавшись грейс-периодом, вела с банком-кредитором переговоры о реструктуризации, объясняя невозможность выплатить основной долг по облигациям «непростой ситуацией на рынке» и большими платежами по другим облигационным выпускам. 3 февраля стало известно, что переговоры успехом не увенчались.

«Данный выпуск представляет собой структурированный в облигации кредит, основным держателем ценных бумаг выступает ПАО «Промсвязьбанк», с которым в срок, предусмотренный условиями размещения облигационного выпуска, не была достигнута договоренность о пролонгации задолженности, что и привело к дефолту», – прокомментировала данное событие пресс-служба OR.

В ПСБ в ответ на запрос «Континенту Сибирь» ответили, что пока не готовы комментировать этот вопрос.

Спустя еще две недели OR заявила о разработке программы реструктуризации долга с привлечением консультанта Proxima Capital Group.

Какие облигации OR Group на бирже торговались на момент дефолта

Серия облигаций Дата погашения Объем размещения Купон БО-07 20.01.2022 (просрочен) 1 млрд рублей 10% 001Р-01 22.09.2022 1,5 млрд рублей 15% 001Р-02 12.11.2024 1 млрд рублей 12% 001Р-03 28.07.2024 500 млн рублей 11,5% 001Р-04 29.12.2024 1,5 млрд рублей 11% 002Р-01 28.09.2025 850 млн рублей 12,6% 002Р-02 22.10.2025 200 млн рублей 13,5% 002Р-03 22.11.2025 100 млн рублей 16% 002Р-04 26.11.2025 100 млн рублей 16%

Как «Обувь» дошла до такого?

Начав в 2003 году с шести магазинов под брендом Westfalika в Новосибирске, компания под руководством бессменного до конца 2021 года Антона Титова уже через год расширилась до тридцати точек в регионах Сибири и Урала, общая выручка которых составила 207 млн рублей. Первыми «неродными» городами стали Омск и Томск, где в 2006 году открылся первый магазин дисконт-сети «Пешеход». Проект задумывался как дискаунтер. В 2007 году появился премиальный Emilia Estra.

Кстати, именно «Пешеход» в свое время начал расширять ассортимент сопутствующих товаров: от «стелек и крема» список постепенно вырос до «всего, что может интересовать женскую аудиторию». В дальнейшем это стало одной из визитных карточек магазинов OR Group.

Расширение шло также за счет M&A. В 2004 году «Обувь России» приобрела сеть «РосОбувьТорг», которая насчитывала 16 магазинов в Абакане, Красноярске, Челябинске и других городах. Десять лет спустя была приобретена обувная компания «Россита», которой принадлежали торговые марки Rossita и Lisette.

Продавать обувь в кредит «Обувь России» начала с 2007 года, сначала через партнерский банк «Русский Стандарт», а с 2009 года добавились еще и продажи в рассрочку на базе собственной скоринговой системы. При рассрочке покупатель не платил комиссию, поэтому новая услуга почти полностью вытеснила программу потребительского кредитования. Решение оказалось очень своевременным на фоне падения доходов граждан после 2008 года. И очень пригодилось: в 2009 году российский обувной рынок провалился более чем на 25%, тогда как выручка «Обуви России» снизилась всего на 18%.

Это же стало толчком для строительства своей цифровой инфраструктуры – к тому времени доля этого сервиса в общей выручке превысила 50%. И пока рынок осваивал облачные решения, в том числе и те его участники, кто ранее предпочитал собственное железо, «Обувь России» организуя собственные ЦОДы в разных регионах.

В начале 2015 года небанковская кредитная организация «Платежный стандарт», входящая в группу «Обувь России» получила лицензию ЦБ на осуществление банковских операций. В следующем году была создана МКК «Арифметика», которое специализировалось на выдаче денежных займов.

Следующим ключевым событием стал выход «Обуви России» на IPO на Московской Бирже в октябре 2017 года. В ходе эмиссии компания привлекла около 6 млрд рублей, которые пошли на увеличение розничной сети, а также на погашение текущей задолженности. При этом «на берегу» компания планировала привлечь от 6,5 до 8 млрд рублей.

На начало выпуска облигаций торговая сеть компании насчитывала более 500 магазинов (своих и франчайзи) в 140 городах. Два года спустя сеть насчитывала 908 торговых точек, причем основной прирост произошел за счет собственных площадей, а число городов присутствия достигло 370.

Общая выручка накануне пандемии составила 13,7 млрд рублей, из которых 2,1 млрд принесла «Арифметика».

Как же компания с таким оборотом и выручкой не смогла найти 600 млн для выплаты по облигациям, выпущенным пятью годами ранее?

Самое простое объяснение – коронавирус и локдаун. Но многие опрошенные «КС» эксперты отметили, что предпосылки появились намного раньше.

Сколько в плюсе и сколько в минусе

«Объем консолидированной неаудированной выручки группы в четвертом квартале уменьшился на 42% и составил 2,198 млрд рублей, по сравнению с 3,811 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года», – говорится в отчете самой компании. сказано в отчете «Обуви России». Валовая стоимость товаров OR Group в четвертом квартале 2021 года уменьшилась на 27,8% по сравнению с показателями 2020 года.

Сама компания признает, что выручка группы за 2021 год снизилась на 21%. «Потребительский рынок, особенно в сегменте непродуктового ритейла, все еще находится под давлением произошедших изменений, что отразилось на показателях компании», – комментируют представители OR. Однако участники финансового сектора, работающие на той же Московской бирже, отмечают, что с 2018 по 2021 годы выручка «Обуви России» почти не менялась, в то время как чистый долг за этот период вырос с 4,5 млрд до 13 млрд рублей, превысив общую выручку. То есть еще до коронакризиса компания, которая раньше могла позволить себе экспериментировать и пробовать многие новые для российского рынка вещи, вынуждена была теперь действовать с крайней осторожность и тщательно состыковывать все поступления и траты. Январский дефолт – наглядный пример того, как притоки и оттоки состыковать не удалось.

Аналитики «Фридом Финанс» называют причиной невозможности выплатить основной долг по облигациям неэффективное управление компанией, отсутствие резервов и серию неудачных решений.

Одним из таких решений, для которых коронавирус стал форс-мажором, по словам одного из участников обувного рынка Новосибирска, стало то, что после 2014 года торговые точки компании стали перемещаться из отдельных помещений в крупные ТЦ, чтобы увеличить трафик и улучшить его «качество». Это сильно ударило по ним в 2020 году, когда отдельно стоящие магазины, торгующие товарами не первой необходимости, вывели из-под карантина одними из первых, а ТЦ – одними из последних. Так было, например, в Новосибирской области. В результате сам Антон Титов сообщил о том, что за 2020 год «ОР» потеряла половину трафика. Кризис 2020 года отличался от 2008 и 2014 годов (которые компания прошла лучше) тем, что вместо кризиса перепроизводства здесь скопился большой отложенный спрос, который в этот раз прошел мимо офлайн-сегмента «Обуви России».

На первый взгляд, это можно было компенсировать онлайн-направлением, которое компания активно развивала в 2019 году, сменив к концу года свой формат работы на маркетплейс. Достаточно логичный ход, если учесть, что фундамент в виде ЦОДов, пунктов выдачи заказов и собранной информации у них уже имелся. Но ожидаемый эффект оказался меньшим, ввиду того, что солидную часть fashion-рынка уже забрали себе «универсалы», такие как Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет» или AliExpress. Это также добавило дополнительные расходы.

Иногда в список тревожных симптомов включается и отказ от строительства новой фабрики в ТОСЭР «Линево», которое приостановилось в 2019 и было окончательно отменено в 2021 году. В то же время на «цифровые» проекты средства находились.

Чего ожидать держателям облигаций?

В отличие от ситуации с новосибирской компанией «Дядя Дёнер», которую уже осаждают инвесторы, не получившие обещанных денег (более подробно «Континент Сибирь» раскрывал эту историю ранее), «Обувь России» до этой стадии пока не дошла. Уже после объявленного дефолта по БО-07, компания выплатила февральский купон держателям облигаций других серий. Но то же самое было сделано и по «дефолтным» бумагам.

Критическая дата, по мнению экспертов – 22 сентября 2022 года, срок погашения облигаций серии 001Р-01. В отличие от бумаг, принадлежащих ПСБ, в условия этого выпуска включено право держателей облигаций предъявить их к выкупу по номиналу еще до указанного выше срока, если чистый долг OR более чем в 4 раза превысит значение EBITDA, рассчитанного на основании отчетности компании. На момент дефолта это соотношение достигло 2,36.

Кроме того, в условия выпуска 001Р-01 включен кросс-дефолт, то есть неисполнение обязательств по этой серии, в отличие от БО-07, повлечет нарушение договора по всем последующим.

В этом случае последствия могут быть любыми – от продажи компании до банкротства.

«OR Group – публичная компания, поэтому сейчас очень важно в кратчайшие сроки вернуть инвестиционную привлекательность – помочь оптимизировать расходы на обслуживание долга и высвободить ресурсы для операционной деятельности, включая реализацию планов компании по трансформации бизнес-модели», – прокомментировал директор направления проблемных активов и задолженности Proxima Capital Group Сергей Брякин.

Можно ли спасти компанию «Арифметикой»?

На текущий момент OR Group, как сообщают источники в биржевой отрасли, рассматривает два основных варианта: реструктуризация долга с участием Proxima Capital Group и привлечение новых инвесторов через «Арифметику». В конце 2021 года группа продала 20% доли «Арифметики» канадской Navigator Acqusition Corp, что позволило ей разместить акции на бирже в Торонто. О том, какие ожидания в это направление вкладывает OR, говорит и то, что Антон Титов, уйдя с поста гендиректора «Обуви России», переместился именно туда.

По итогам первого полугодия 2021 года «Арифметика» занимала среди российских МФО 11 место в рейтинге «Эксперт РА» по объему портфеля микрозаймов с показателем 2,9 млрд рублей. Тем не менее, просадка в 2021 году случилась и здесь, выручка от выдачи займов упала до 1,87 млрд рублей.

«OR Group хочет развивать это направление бизнеса и увеличивать его объемы, а именно онлайн-займы. Для чего ищет способы привлечь в нее инвесторов, – комментируют аналитики «Фридом Финанс». – Один из способов – это выход компании на IPO. Этот вариант дольше и сложнее реструктуризации, но если удастся его осуществить, то у OR появятся деньги на покрытие долгов и операционную деятельность, в том числе на переориентацию бизнес-модели».

Первый вариант, по их мнению, затруднен тем, что компания не сумела перекредитоваться до того, как был объявлен дефолт по облигациям. Сейчас это будет сделать еще труднее.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.