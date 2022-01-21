«Обувь России» заявила о техническом дефолте

Созданный в Новосибирской области крупный обувной ритейлер «Обувь России», ныне переименованный в OR GROUP, допустил дефолт по облигациями серии БО-07. Об этом говорится в сообщении компании от 20 января.

Как сообщили в компании, причиной неисполнения обязательств по облигациям стало «отсутствие на расчётном счёте достаточного количества денежных средств». Номинальную стоимость выпуска в размере 592 млн руб. нужно было выплатить до 20 января.

Срок технического дефолта истекает 3 февраля.

«Мы находимся в постоянном контакте с кредитором и в настоящий момент ведём переговоры по урегулированию ситуации с погашением облигаций. У нас уже достигнуто взаимопонимание по вариантам пролонгации задолженности, на текущий момент мы согласуем технические моменты», — прокомментировали в пресс-службе ритейлера.

Напомним, в конце года пост генерального директор OR GROUP («Обувь России») покинул Антон Титов, возглавлявший организацию с 2013 года. Срок его контракта должен был завершиться в 2023 году. Место в совете директоров ПАО «ОРГ», как и пост директора основной дочерней организации компании «ОРГ», ООО «ОР», он, будучи основателем группы компаний, сохранил.