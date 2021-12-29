Что заставило Антона Титова уйти с поста гендиректора «Обуви России»?

Совет директоров ПАО «ОРГ» (которой принадлежит OR GROUP, ранее носившая название «Обувь России») досрочно снял с поста генерального директора компании Антона Титова. Решение, как следует из рассылки Центра раскрытия корпоративной информации, было единогласным.

«ПАО «ОРГ» сообщает о смене генерального директора акционерного общества. 28 декабря совет директоров ПАО «ОРГ» принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора компании Антона Михайловича Титова», – говорится в официальном сообщении компании.

Антон Титов возглавляет «Обувь России» с 2013 года, то есть с момента ее учреждения как акционерного общества. Срок его контракта должен был завершиться в 2023 году. Будучи основателем OR Group, он также получил место в совете директоров ПАО «ОРГ» – как следует из их сообщения, это место он сохранит. Как и пост директора ООО «ОР», основной дочерней операционной компании «ОРГ», которая специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров.

Новым гендиректором совет директоров выбрал Алексея Усика, который, как следует из протокола заседания, не является, в отличие от Антона Титова, акционером OR Group. Как следует из его профиля, с 2016 года Алексей Усик управляет московским ООО «Дизайн-Студия», основным родом деятельности которого указывается «Торговля оптовая обувью», а владельцем 100% акций – ПАО «ОРГ».

Срок действия полномочий нового гендиректора составит пять лет.

Возможной причиной смены руководителя стал выход ПАО «ОРГ» через дочернюю компанию МКК «Арифметика» на биржу Торонто, в процессе которой МКК должна объединиться с местной компанией и сменить название на Arifmetika Financial Solutions Corp. Об этом OR Group сообщила в конце декабря. Антон Титов должен будет войти в состав директоров новой компании и расширение круга обязанностей и полномочий не позволяет ему совместить обе эти должности. Поэтому и было принято решение досрочно завершить его полномочия в ПАО «ОРГ».