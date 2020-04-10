Сегодня российская экономика оказалась между двух огней, каждый из которых имеет перспективу стать мощным антидрайвером развития — возможно, очень надолго. Ситуацию усложняет то, что эти проблемы требуют противоположных решений. Чтобы избежать рецессии, вызванной падением цены на нефть, нужно стимулировать спрос и занятость — но тогда число зараженных коронавирусом, вероятно, начнет быстро расти. А чтобы успешно бороться с эпидемией, нужно остановить деловую активность — и не факт, что экономика переживет этот карантин, как это уже случилось в некоторых странах.

Выбор из двух зол

«Нам приходится выбирать, что опаснее — краткосрочный риск эпидемии или средне- и долгосрочный — экономической рецессии», — сообщил министр экономического развития Максим Решетников в разговоре с президентом МШУ «Сколково» Андреем Шароновым в рамках проекта «Антихрупкость 2020». И сейчас, по его словам, проблема коронавируса носит намного более острый характер, чем сжатие мировых рынков, падение внутреннего и внешнего спроса и так далее.

«Мы понимаем, что даже после снятия ограничительных мер будет непросто. И было бы самонадеянно говорить, что мы сейчас переживаем мощное закрытие, после которого будет мощное открытие, — продолжает Максим Решетников. — Открытие будет постепенным. Но я исхожу из того, что скорость восстановления полностью зависит от тех мер, которые мы принимаем сейчас. Если меры будут неадекватны, несвоевременны и так далее — восстанавливаться будем дольше. Если мы сейчас быстро реализуем те программы, которые сейчас уже объявлены, и те, которые будут приняты, — то ситуация будет значительно более мягкой».

Для бизнеса любого масштаба ситуация, сложившаяся из-за пандемии коронавируса, достаточно тяжелая. «Сейчас важно, чтобы поддержка извне пришла как можно скорее, потому что «завтра» может быть поздно», — дает свою оценку текущей ситуации генеральный директор «АТМ Альянс» (группа «Атол») Денис Кучаев. Он ссылается на данные «Эвотор», согласно которым 40% компаний в России уже временно приостановили свою деятельность в самом начале карантина, при этом неизвестно, сколько еще закроется и сколько из них потом возобновят работу. «На текущий момент правительство прорабатывает достаточно большой объем мер, но в действии мы пока эти меры на себе не ощутили», — констатирует Денис Кучаев.

Четыре главных направления

Многие отрасли бизнеса, в первую очередь малого и среднего, получили удар сразу с двух сторон, и вытащить их из-под удара невозможно по объективным причинам. Сейчас речь идет только о том, чтобы временно смягчить ущерб в самых чувствительных направлениях — антикризисный пакет поддержки МСП был разработан именно с такой установкой. Изначально в нем было три основных блока, но после 6 апреля, когда режим самоизоляции затянулся, добавился еще один.

Первый блок — налоговый , его актуальность еще раз подтвердил в своем обращении 8 апреля Владимир Путин. В нем вводится перечень пострадавших от пандемии отраслей (полный список опубликован на сайте правительства России 3 апреля постановлением № 434), и предлагается ввести для субъектов МСП этих отраслей большой пакет отсрочек по налогам. Все платежи, кроме НДС, «откладываются» на полгода, а платежи в социальные фонды сокращаются вдвое — с 30% до 15%. Это касается всех, включая ИП и микропредприятия всех отраслей.

Во время подготовки материала «Континент Сибирь» провел опрос потенциальных адресатов антикризисного и антивирусного пакета помощи — тех, кто уже воспользовался им, или собирается воспользоваться, или пытался, но не смог по тем или иным причинам. «Налоговый» блок вызвал меньше всего нареканий и вопросов — за исключением того, что многие сочли эти меры недостаточными. «Я не думаю, что этих методов поддержки бизнеса достаточно в текущей ситуации, — высказался директор торгового дома «Новохим», председатель томского отделения общественной организации «Деловая Россия» Максим Лучшев. — Все они завязаны на отсрочке, но отсрочка не решает проблему поступления денежных средств. Компании не работают, они теряют выручку и прибыль и через некоторое время все равно будут должны заплатить кредиты и налоги. Какая разница, когда они не смогут этого сделать — сейчас или через два месяца? Нерабочее время уже не вернуть».

Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Соколов назвал предлагаемые меры достаточно адекватными, но предположил, что «налоговые каникулы» будут ближе к осени продлены еще на год, поскольку шести месяцев для выхода из штопора, по его мнению, малому бизнесу будет недостаточно.

Второй, достаточно обширный блок мер — банковский , который Минэкономразвития проводит совместно с Банком России. На нем остановимся поподробнее.

Что могут, а что не могут сделать банки

Блок можно разделить на две части — рефинансирование и реструктуризация. Первая часть, по оценке ЦБ, доступна абсолютно всем, это, по сути, уже не первый год работающие методы поддержки МСП, с которых регулятор снял все оставшиеся ограничители и добавил кое-что от себя. Но с реструктуризацией немного сложнее.

Основная мера поддержки для пострадавших отраслей — кредитные каникулы, которые, в общем, действуют по тем же принципам, что и налоговые. Но, во-первых, переносится не сам кредит, а только основной долг — проценты все равно придется выплачивать. Во-вторых, каникулы предоставляет не правительство и не регулятор, а банки — и предоставляют не всем.

Более подробно этот вопрос осветил на встрече с представителями Торгово-промышленной палаты руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Вариантов кредитных каникул, по его словам, может быть несколько. Самый выгодный вариант — для пострадавших отраслей, которые могут воспользоваться специальной программой «три по трети», по которой две трети «каникулярных» процентов списываются. Треть прощает банк, треть субсидирует федеральный бюджет, оставшуюся треть можно выплачивать прямо во время каникул или перенести на будущее. Второй вариант — для всех представителей МСП, чей доход во время карантина снизился не менее чем на 30% по сравнению с среднемесячным доходом за 2019 год. Это придется подтвердить документально. Особое место занимают ИП, которые, по словам Михаила Мамуты, могут воспользоваться каникулами как для физлиц, так и для юрлиц. Более подробную инструкцию можно найти на портале Банка России.

Могут ли возникнуть проблемы? Да. Предприниматели, опрошенные «Континентом Сибирь», сообщали о том, что представители банков пытались отговорить их от каникул, мотивируя тем, что это испортит кредитную историю. Иногда затягивали сроки одобрения программы «три по трети», пока не получали гарантий получения компенсаций за проценты. Неясным остается статус самозанятых — этот особый налоговый режим действует в том числе в Новосибирской и Омской областях, но банки не всегда принимают справки об их доходах. Упоминались даже случаи, когда банк требовал у заемщика справку о том, что он болен коронавирусом.

Законно ли все это? Справка о болезни и кредитная история, по мнению экспертов, — нет. Остальное — спорный вопрос, поскольку однозначного задокументированного ответа до сих пор нет — тем более, что у самих банков до недавнего времени были связаны руки в вопросе реструктуризаций. В ходе онлайн-брифинга председатель ЦБ Эльвира Набиуллина привела следующую статистику: с 20 марта по 1 апреля в десятку крупнейших банков поступило 27 тысяч заявлений от физлиц с просьбой о реструктуризации кредита в связи с коронавирусом. Было рассмотрено 12,5 тысячи заявлений, из которых 9,8 тысячи пришлось на потребительские кредиты и 2,7 тысячи — на ипотечные. Положительный ответ получили 2,1 тысячи заявлений: 1,6 тысячи потребительских и 0,5 тысячи ипотечных. По сегменту МСП было получено около 16 тысяч запросов, рассмотрено 1158 — и почти 1100 положительных резолюций. 95% согласий. Почему?

В обычных условиях реструктуризация кредита с полугодовой отсрочкой платежей влияет на рейтинг не столько плательщика, сколько самого банка, которому приходится не только давать отсрочку должнику, но и откладывать дополнительную финансовую подушку — плюс обратить на себя внимание регулятора. Сейчас этот индикатор, по словам председателя ЦБ, отключен — реструктуризация кредитов МСП не повлияет ни на банк, которому больше не нужно создавать под это резервы, ни на заемщика, который может не бояться за свою кредитную историю. Отсюда и такой процент положительных решений именно по МСП.

И еще одна важная деталь, которую стоит учесть, — во время кризиса, вероятнее всего, возрастет роль бизнес-объединений. Михаил Мамута сообщил, что банкам уже спущена инструкция о том, что ТПП, «ОПОРА РОССИИ» и другие объединения могут исполнять функцию адвокатов предпринимателей перед банками, представляя их интересы — в том числе в вопросах отсрочек и каникул. И при прочих равных условиях банк первым делом окажет помощь именно таким заявителям.

Второе направление — реструктуризация. По сути, это донастройка «Программы 8,5%», в которой Минэкономразвития убрало все оставшиеся ограничения. Если еще месяц назад кредит под 8,5% не могли получить, например, ретейлеры, то сейчас он доступен любому бизнесу, под любые цели и при любых условиях (убрали, например, ограничение на задолженности по налогам). Центробанк выделил банкам под эту программу порядка 700 млрд рублей под ставку ниже ключевой — всего 4%. Также Эльвира Набиуллина заявила, что число банков, участвующих в программе, будет увеличено: ЦБ смягчил требования к минимальному рейтингу с АА до А-. Сейчас этот рейтинг имеет более 70 банков, в том числе многие региональные.

Аренда — нерешаемая проблема на триллион

Третий блок, очень острый — помощь предпринимателям с арендными платежами. Частично этот вопрос удалось решить для тех, кто арендует площадки у региональных или муниципальных администраций. Но вот с коммерческим сектором все оказалось намного сложнее.

Еще до того, как Владимир Путин объявил о самоизоляции и нерабочих неделях, представители Российского совета торговых центров составили письмо премьеру Михаилу Мишустину. Еще до того, как гражданам настоятельно рекомендовали не выходить из домов лишний раз, только от ухода арендаторов на домашнюю работу девелоперы оценили возможный дефолт перед банками на сумму более 1 трлн рублей. РСТЦ предложил в качестве мер поддержки реструктуризацию займов, субсидирование процентных ставок по кредитам в размере не менее 4% и отсрочку уплаты НДС и налога на прибыль на три месяца с возможностью продления каникул до начала следующего года.

Сегодня, по словам Максима Решетникова, проблема остается нерешенной: «Мы понимаем, что эти убытки придется распределять равномерно между предпринимателями, бюджетом, банками — между всеми участниками экономической деятельности. Никто в одиночку их вынести будет не в состоянии».

Владельцы ТЦ опасаются также того, что арендаторы даже после окончания кризиса могут и не вернуться назад. Те, чью деятельность нельзя перенести в онлайн, получат слишком большой ущерб, а те, кто может (и сделает) это — вряд ли согласятся потом вернуть прежние издержки, арендуя ту же площадь, что и раньше, при уже налаженной работе через Интернет.

Четвертый блок, добавившийся на уходящей неделе, — кредиты с нулевой ставкой под выплату зарплаты. Конечной целью этой политики, о чем напомнил 8 апреля президент Владимир Путин, является сохранение занятости, а адресат — именно работник, а не предприниматель. Не менее 150 млрд рублей из выделенных ЦБ 700 млрд пойдет именно на эту цель. Доступна она, конечно, не всем и только под конкретные цели — 1 МРОТ на одного штатного сотрудника.

«По подсчетам властей, данная мера коснется 1,5 млн человек, — подсчитал управляющий партнер Mitsan Consulting и секретарь Экспертного совета СПб ТПП Дмитрий Желнин. — От себя отмечу, что подобные льготные кредиты предоставляются по кредитной ставке 0% только на полгода. Дальше начинает действовать ставка 4%. Плюс для получения такого кредита компания должна быть включена в реестр фирм малого и среднего бизнеса, должна быть добросовестным налогоплательщиком, работать на рынке больше одного года и, главное, входить в перечень пострадавших отраслей».

Возможная сложность этой программы заключается в том, что банки, по отзывам опрошенных «Континентом Сибирь» предпринимателей, не всегда охотно реструктуризируют кредиты под 8,5%, хотя сами они получают эти деньги, по имеющимся оценкам, в среднем под 4%. Эта же программа несет для самих банков отрицательную рентабельность (получили под 4%, выдали под 0%), так что не исключены отказы со стороны банков по различным причинам. Но это пока лишь теория, на практике постановление вступило в силу только 8 апреля.

А что предложат местные?

Поддержка малого бизнеса и пострадавших от пандемии предпринимателей не ограничивается федеральными мерами. На прошлой неделе глава государства поручил руководителям регионов самим определить режим деятельности — и большинство сибирских губернаторов так или иначе сняли ограничения в работе для некоторых отраслей, о чем подробно писал «Континент Сибирь».

«Исходя из анализа опыта других регионов, в частности, Москвы, мы предложили расширить круг организаций, которым можно разрешить возобновление работы», — прокомментировал уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат. В частности, он включил в этот список различные организации, занимающие площадь не более 80 кв. метров, — за исключением тех, что расположены в ТЦ. Сюда вошли салоны красоты и парикмахерские, спортивные клубы, фитнес-клубы, ветеринарные клиники, автосервисы и автомойки, заведения мелких бытовых услуг (в частности, по ремонту). «Естественно, эти организации также будут обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, ограничивать число принимаемых посетителей, проводить необходимые работы по дезинфекции», — уточнил бизнес-омбудсмен. По его мнению, МСП просто не выдержит месячного простоя.

Сергей Соколов предложил больше внимание уделить налоговой нагрузке — на региональном уровне. «Многих предпринимателей сегодня поджимает ЕНВД, аренда, УСН по «верхней планке», — констатировал он. По его словам, «ОПОРА РОССИИ» будет добиваться снижения ставки УСН для малого и среднего бизнеса в Новосибирской области до 1% на системе «доходы» и 5% на системе «доходы минус расходы»: «Такое вполне реально, это уже произошло более чем в 20 субъектах Российской Федерации — причем для всех видов предпринимательской деятельности, а не только для пострадавших. Все это полномочия региона, и такая работа уже ведется в рабочем порядке вместе с правительством Новосибирской области».

Еще одной мерой поддержки МСП на уровне региона, по словам Сергея Соколова, может быть государственная поддержка спроса на его товары и услуги. В том числе в крупных проектах.

Чего еще не хватает?

Практически все, с кем беседовал «КС» при подготовке этого материала, отметили, что перечисленные выше программы еще нуждаются в доработке. Остается неясным статус самозанятых, о чем уже говорилось. И еще за бортом поддержки оказались НКО, многие из которых имеют социальный характер, зато под программу помощи можно подтянуть, например, ломбард или МФО, которые формально тоже являются малым бизнесом и тоже потеряли в доходах (хотя, по словам Михаила Мамуты, это невозможно — весь финансовый сектор находится сейчас по «ту» сторону помощи). Или Постановление № 422 о предоставлении субсидий, где перечень участвующих банков должен быть составлен только 18 мая, а работать нужно уже сейчас.

И, наконец, неясно, сколько времени все это займет — далеко не факт, что уже принятые меры можно будет «отключить» без вреда для экономики через полгода. «Объем мер, который предлагается, сложно измерить точно как предпринимателю, так и правительству России, — резюмирует Сергей Соколов. — Пока неясен период ограничительных мер и масштаб последствий, особенно для малого и среднего бизнеса, не имеющего длительного запаса прочности».

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