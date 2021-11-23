Сбер и OR GROUP запустили сервис «Кредитование поставщиков маркетплейсов»

OR GROUP и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому компании-поставщики смогут получить кредит до 3 млн рублей на развитие бизнеса через современную торговую платформу «Продаем», которую ритейлер запустил в конце 2019 года для взаимодействия с партнерами. На базе этой платформы развивается маркетплейс Westfalika.ru и одноименная сеть торговых и сервисных точек.

«Мы уже много лет сотрудничаем со Сбером по классическим банковским продуктам, это один из наших ключевых финансовых партнеров, — говорит директор OR GROUP Антон Титов. — Мы рады, что форматы взаимодействия расширяются, и теперь у наших поставщиков есть возможность получить финансирование на льготных условиях от крупнейшего российского банка».

Торговая платформа «Продаем» объединяет более 1000 поставщиков обуви, одежды, кожгалантереи, товаров для дома, детских товаров и так далее — всего более 100 тыс. наименований товаров. OR GROUP предоставляет возможность партнерам реализовывать товары как на онлайн-площадке Westfalika.ru, так и в одноименной розничной сети, насчитывающей более 600 собственных магазинов по всей России.

«Сбер активно разрабатывает собственные инструменты для поддержки малого бизнеса, кредит с льготным периодом 30 дней позволит небольшим компаниям оперативно получить денежные средства на закупку и производство товаров, и при этом не выплачивать проценты, если они вернут заем в течение месяца — добавляет председатель Сибирского банка Сбербанка Татьяна Галкина. — По истечении этого срока проценты будут начисляться только на ту часть лимита, которой продавец воспользовался. Мы надеемся, что такой инструмент поможет предпринимателям ускорить развитие собственного бизнеса».

Размер кредитной линии от Сбера достигает 3 миллионов рублей. Льготный период составляет 30 дней, после чего заем предоставляется по ставке 1,5% в месяц. Воспользоваться кредитом могут действующие продавцы маркетплейса, работающие как ИП, так и ООО, с выручкой до 400 млн рублей в год. Для получения денежных средств нужен расчетный счет в Сбере, который можно открыть онлайн. Вся информация об условиях кредитования представлена на главной странице сайта «Продаем».

Напомним, что OR GROUP начала реализовывать обновленную бизнес-стратегию и стала взаимодействовать с поставщиками по модели маркетплейса в конце 2019 года. В 2020 году компания трансформировала розничный формат, теперь магазины компании работают как универсальные торговые точки. Также OR GROUP значительно усовершенствовала онлайн-площадку westfalika.ru и мобильное приложение, добавив новый функционал. Всего за время работы маркетплейса было реализовано более 4 млн партнерских товаров. По итогам 9 месяцев 2021 года выручка маркетплейса выросла в два раза и превысила 1,4 млрд рублей.