Новосибирские силовики провели контртеррористическую операцию в отеле в рамках учений

Сотрудники правоохранительных органов провели антитеррористическое учение «Экран» в новосибирском отеле Double Tree by Hilton. Мероприятие направлено на подготовку к предстоящим международным спортивных событиям в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области, масштабные учения силовых структур были проведены в Центральном районе Новосибирска. Правоохранители пресекли условный террористический акт на объекте социальной инфраструктуры — отеле Double Tree by Hilton. Мероприятие проведено в рамках деятельности Национального антитеррористического комитета под руководством оперативного штаба.

«Антитеррористические учения проводились в целях подготовки к предстоящим международным спортивным событиям в Новосибирске, отработки механизма реагирования силовых структур на возможные террористические угрозы в отношении важного объекта социальной инфраструктуры, а также организации взаимодействия оперативных и экстренных служб с органами власти», — указано в сообщении.

Уточняется, что подразделения силовых структур отработали сценарий с введением режима контртеррористической операции, освобождением заложников, проведением аварийно-спасательных, эвакуационных и других неотложных работ по ликвидации последствий условного террористического акта.

К учениям привлекались сотрудники УФСБ, ГУ МВД, Управления Росгвардии, ГУ МЧС, УМВД, ПУ ФСБ, УССИ ФСО России в СФО, ГУФСИН, УТ МВД, СУ СК России, 41-й общевойсковой армии ЦВО.

«По оценке оперативного штаба, цели учения достигнуты, подразделения, участвующие в учебной контртеррористической операции, готовы к предотвращению чрезвычайной ситуации», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, зимой 2022-2023 годов в Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. В рамках подготовки к спортивному мероприятию в городе ведется строительство станции метро «Спортивная», многофункциональной ледовой арены, а также возводится новый парк. К началу проведения спортивного события в Новосибирске также планировалось ввести в эксплуатацию гостиницу «Турист», однако сроки запуска объекта вновь могут сдвинуться.

Кроме того, летом 2022 года в городе состоится чемпионат мира по волейболу. Турнир пройдет в десяти городах России, включая Новосибирск, Кемерово и Красноярск

Отметим, в конце ноября в ГУ МВД России по Новосибирской области появилось новое специальное подразделение — туристическая полиция. Сотрудники подразделения будут сопровождать спортивные, праздничные мероприятия, а также охранять общественный порядок в городе.