В Новосибирске появилась туристическая полиция

В Новосибирске создана туристическая полиция. Сотрудники нового специального подразделения ГУ МВД России по Новосибирской области будут сопровождать спортивные и праздничные мероприятия, а также охранять общественный порядок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Новосибирске в преддверии проведения крупных международных спортивных соревнований создана туристическая полиция. В 2022 году в городе состоится чемпионата мира по волейболу, в 2023 году — чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд.

«В специализированный взвод на базе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Новосибирску вошли сотрудники полка ППС и других подразделений органов внутренних дел», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что претендентов отобрала специальная комиссия после прохождения тестирования и испытаний по физической и огневой подготовке. Сотрудников туристической полиции будут обучать, в частности, иностранным языкам и языку жестов. В программу обучения также входят курсы психологии.

Сферой ответственности нового подразделения полиции станет сопровождение спортивных и праздничных массовых мероприятий, охрана общественного порядка на территории популярных мест отдыха горожан и гостей города, объектов спорта и культуры. Полицейские также будут оказывать содействие отдыхающим в решении возникающих вопросов.

Напомним, чемпионат мира по волейболу состоится летом 2022 года. Турнир пройдет в десяти городах России, включая Новосибирск, Кемерово и Красноярск. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске зимой 2022-2023 годов. Матчи спортивного мероприятия в Новосибирске состоятся на Многофункциональной ледовой арене.