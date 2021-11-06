В Новосибирске работы на ЛДС продолжаются и в выходные дни

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в очередной раз проверил ход работ на стройке новой ледовой арены в Новосибирске, которая должна быть завершена к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Андрей Травников проинспектировал ход работ в строящемся ледовом дворце спорта на левом берегу Новосибирска. На своей странице в социальной сети Facebook глава региона отметил, что «работы на стройплощадке ледовой арены продолжаются и в выходные дни».

Губернатор Новосибирской области также сообщил, что в настоящее время на арене устанавливают системы водоотведения и пожаротушения, холодильное оборудование для ледовых площадок, монтируются системы отопления и вентиляции.

Работы по двум последним направлениям строители ведут особенно интенсивно. Например, уже подходит к концу монтаж центрального теплового пункта здания ЛДС, а вентиляционные системы устанавливаются уже не только вокруг игрового поля, но и в прочих помещениях ледовой арены. Правительство Новосибирской области контролирует все выполняемые работы.

Напоминаем читателям, что в конце сентября депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выразили озабоченность отставанием от графика строительных работ на ледовой арене, после чего министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт рассказал о мерах, которые должны помочь наверстать упущенное.

В октябре текущего года губернатор Андрей Травников констатировал нарастание темпов строительства ледового дворца спорта. В это время на тренировочной арене строящегося ЛДС приступили к устройству основания ледового корта, а также начали возводить отдельно стоящее здание билетных касс.