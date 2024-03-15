В Новосибирске задержали женщину, облившую краской бюллетени на избирательном участке

Новосибирское управление МВД отчиталось о задержании девушки за правонарушение на избирательном участке. По данным силовиков, жительница Новосибирска вылила красящее вещество на бюллетени для голосования на президентских выборах.

Сообщается, что 25-летняя жительница Новосибирска облила неизвестным «красящим веществом» бюллетени на одном из избирательных участков в Первомайском районе города. Судя по видео с камер наблюдения, которое, в числе прочих, опубликовал ВК-паблик «АСТ-54», ставшая героиней новостей девушка опустила бюллетень в урну на избирательном участке, а затем вылила в прорезь урны какую-то жидкость сине-зеленого цвета. После этого она, судя по всему, попыталась сфотографировать содеянное с помощью смартфона, но была прервана подошедшим сотрудником полиции.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области сообщила, что виновницу происшествия задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств. Если сибирячку признают виновной в воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ), ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, выборы президента России проходят в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года включительно. В списке кандидатов председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, представляющий КПРФ депутат Государственной думы РФ Николай Харитонов, вице-спикер нижней палаты российского парламента и член партии «Новые Люди» Владислав Даванков, а также нынешний президент России Владимир Путин, который пошел на выборы в качестве самовыдвиженца.

Ранее мы рассказывали, что в списке кандидатов на пост мэра Новосибирска оказался 21 человек, среди которых два вице-губернатора.