Некоторые матчи Чемпионата мира по волейболу в 2022 году пройдут в Новосибирске и Кемерово

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила, что Ярославль и Кемерово пополнили список городов, в которых пройдут матчи Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года. Ранее в этот список попал и Новосибирск.

Как сообщает пресс-служба минспорта России, в конце мая 2019 года международная федерация волейбола утвердила Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Новосибирск и Уфу для проведения Чемпионата мира по волейболу. Накануне этот список пополнился еще двумя городами – Ярославлем и Кемерово.

Соревнования пройдут с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В них примут участие 24 сильнейшие национальные сборные, представляющие все континентальные зоны FIVB. Отметим, что на правах организатора сборная России освобождена от квалификационного турнира. Также прямую путевку получает команда Польши как действующий чемпион мира.

По словам президента FIVB Ари Граса, Кемерово и Ярославль — два города с сильной волейбольной культурой, которые готовы принять эти фантастические соревнования в 2022 году. Спортсменам и болельщикам гарантирован самый лучший прием в десяти городах во время Чемпионата мира.

«Россия – страна, которая любит волейбол и имеет отличный опыт организации международных спортивных мероприятий, и мы не сомневаемся, что они проведут великолепное соревнование. Проводя Чемпионат мира в городах по всей России, болельщики смогут лично насладиться международным волейболом самого высокого класса, обеспечивая большое наследие в стране», — подчеркнул Ари Граса.

Добавим, что чемпионаты мира по волейболу среди мужских команд проходят с 1949 года каждые четыре года. СССР проводил эти соревнования в 1952 и 1962 годах. В новейшей истории Россия примет мужской Чемпионат мира по волейболу впервые.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что Кемерово являлось кандидатом на проведение игр чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Заявку Кузбасса в мае текущего года поддержала Всероссийская федерация, ожидалось только окончательное решение Международной федерации волейбола (FIVB).

Для проведения чемпионата мира по волейболу в Кемерово построят крытый многофункциональный спорткомплекс «Кузбасс-Арена» с трибунами на 7 тыс зрителей. Объект будет использоваться для проведения волейбольных матчей, тренировок и соревнований по еще 12 видам спорта. В настоящее время проектно-сметная документация находится в стадии проектирования, срок получения экспертизы – 2019 год. Стоимость строительства по предварительным расчетам составляет 7,5 млрд рублей.

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