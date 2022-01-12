Стало известно, кто завершит строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске

В Новосибирске определили подрядчика для выполнения работ по строительству станции метрополитена «Спортивная». На участие в аукционе была подана лишь одна заявка.

Аукцион по выбору подрядчика для строительства станции «Спортивная» Ленинской линии метрополитена в Новосибирске признан несостоявшимся. Заявку на участие подала одна компания — ООО «Специальное и транспортное строительство» (ООО «Спецтрансстрой»). Согласно решению комиссии, заявка организации соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе.

«На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе <…> контракт заключается с участником, подавшим единственную заявку на участие в аукционе — Общество с ограниченной ответственностью «Специальное и транспортное строительство»», — указано в документах.

Цена контракта на выполнение работ составит более 631,1 млн рублей. Подрядчик выполнит, в частности, работы по строительству станционного комплекса, реконструкцию напольных комплексов автоматики телеуправления движением поездов, обеспечит электроснабжение контактного рельса и другое. Завершить работы планируется до конца июня 2022 года.

Отметим, ранее с компанией уже заключали контракт на выполнение строительных работ на станции метро «Спортивная». Стоимость контракта составила 723, 4 млн рублей. С организацией также был заключен контракт на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта за 351,9 млн рублей. Кроме того, компания занимается строительством автодороги «Барышево — Орловка — Кольцово» и трамвайных путей до автовокзала в Новосибирске.

По данным Rusprofile, ООО «Спецтрансстрой» (бывшее ООО СК «Градопроект») зарегистрировано в 2009 году, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором компании является Сергей Арапов, соучредителями — Сергей Дмуха (51% доли организации), ООО «Сибирский поликомпозит» (24%) и муниципальное предприятие Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (25%).

Напомним, строительство станции метро «Спортивная» ведется в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2022-2023 годы. В городе также продолжается строительство Многофункциональной ледовой арены. Строительство этого объекта должно быть окончено в сентябре 2022 года.