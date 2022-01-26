Универсальный тренировочный зал Многофункциональной ледовой арены, предназначенный для командных видов спорта (волейбола, баскетбола, футбола) подключен к отоплению, как и планировалось, 25 января, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Подключение к отоплению на ледовой арене ведется с декабря 2021 года. К концу месяца тепло было запущено на индивидуальный тепловой пункт, а 30 декабря к отоплению была подключена малая тренировочная арена. В январе тепло поступило и в универсальный тренировочный зал площадью более 2 тысяч кв. м. Запуск отопления позволит уже в ближайшее время приступить в здании к комплексу отделочных работ.

По информации министерства строительства Новосибирской области, сегодня на объекте продолжаются кровельные работы на здании основной арены. На двух малых аренах эти работы уже на финишной прямой. Полностью смонтирован каркас уникальных витражей на основной арене, ведется остекление. На малых аренах витражи уже собраны. Продолжаются работы по обустройству систем отопления, дымоудаления, вентиляции, слаботочных систем, завершается монтаж перегородок и заливка полов. «Все строительные работы ведутся под контролем министерства строительства региона», – сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект строительства Многофункциональной ледовой арены предполагает возведение не только здания ЛДС, но и обустройство подъездных путей к спортивному комплексу, строительство станции метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста, реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус», благоустройство прилегающей территории.

В декабре прошлого года стало известно, что Новосибирская область получит 1,6 миллиарда рублей на завершение строительства нового ледового дворца. Планируется, что объект будет сдан в сентябре 2022 года.