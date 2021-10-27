Работы по благоустройству парка рядом с новой ледовой ареной в Новосибирске идут с опережением графика

В Новосибирске ведутся работы по благоустройству парка рядом с Многофункциональной ледовой ареной. Завершить работы планируется летом 2022 года, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов проконтролировал ход работ по благоустройству парка рядом с новой ледовой ареной 27 октября. Общая площадь благоустройства составляет 15,5 га, площадь озеленения — 12 га, площадь проездов, площадок тротуаров — 3,5 га.

«Сегодня здесь хорошо видно, что Новосибирск получит совершенно новое очень обширное общественное пространство, которое будет объединять территорию ледовой арены, реку Обь и дотянется до Бугринской рощи. Работы сейчас идут с опережением графика, самый тяжелый этап выполнен: практически завершена вертикальная планировка территории, устройство покрытий пешеходно-тропиночной сети, прокладка водоотводных труб. Завершение объекта планируется летом 2022 года», — отметил министр.

Работы ведутся под контролем региональных властей. По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, на проведение работ по благоустройству прилегающей к новой ледовой арене территории заключен контракт на сумму 442 млн рублей. Подрядчиком стало ООО «Премиумстрой».

Уже сейчас на объекте выполнены работы по расчистке территории, сносу пней и кустарников. Организация завершает работы по вертикальной планировке территории благоустройства, устройству покрытий пешеходно-тропиночной сети, прокладке водоотводных труб, кабеля электроснабжения, ведется установка видеонаблюдения и оповещения. Финансирование мероприятий составило 89,3 млн рублей.

Напомним, строительство многофункциональной ледовой арены осуществляется рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». На ней пройдут матчи Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

В рамках подготовки к мероприятию в Новосибирске возведут новую станцию метро «Спортивная», реконструируют дороги, по которым проходят гостевые маршруты чемпионата, приобретут дополнительные 150 автобусов и поставят новые остановки.