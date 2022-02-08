Гостиницу «Турист» могут не ввести в эксплуатацию к молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске

Гостиницу «Турист» в Новосибирске могут не ввести в эксплуатацию к началу проведения молодежного чемпионата мира по хоккею. Ранее запустить объект предполагалось в конце текущего года.

Информацию об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Сегодня на строительной площадке объекта состоялось выездное совещание мэра Новосибирска Анатолия Локтя, где участники проверили ход строительства. Отмечается, что к началу проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в городе успеют завершить благоустройство прилегающей территории и фасад здания.

Отметим, гостиница является одним из самых известных долгостроев Новосибирска — ее возведение началось еще в 1968 году, однако в 1985 году строительство объекта было заморожено. Оно возобновилось в 2018 году.

Первоначально основную часть работ по реконструкции гостиницы предполагалось завершить к 2021 году, но вмешались внешние факторы, в том числе коронавирус. Позже городские власти сообщили о переносе срока окончания основных работ на третий квартал 2022 года, ввести в эксплуатацию объект предполагалось в конце текущего года. В конце августа прошлого года стало известно о том, что из-за повышения цен на строительные материалы стоимость проекта строительства гостиницы выросла на 10% — 200 млн руб.

Общая площадь комплекса составляет свыше 55,7 тыс. кв.м. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, на сегодня подрядчик полностью выполнил, в частности, монтаж каркаса здания, стояков внутренней системы электроснабжения, системы вентиляции и дымоудаления, стояков отопления. Завершаются работы по монтажу трубной разводки системы пожаротушения, ограждающих конструкций фасада, внутренних перегородок из газобетонных блоков.

Напомним, в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске ведется строительство станции метро «Спортивная» и многофункциональной ледовой арены. Кроме того, в городе возводится новый парк.