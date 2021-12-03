Глава сельсовета в Новосибирской области пойдёт под суд за незаконное предоставление «социального» жилья

Завершено расследование уголовного дела о превышении полномочий в отношении главы Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Сергея Матвеева. По данным следствия, он незаконно распорядился жильём, предназначенным для нуждающихся граждан.

Искитимская межрайонная прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Тальменского сельсовета Искитимского района Сергея Матвеева, которому инкриминируются ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата).

Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области 3 декабря.

«По версии следствия, в 2017-2018 годах глава сельсовета вопреки установленному порядку единолично принял решение и заключил два договора социального найма муниципальных жилых помещений с лицами, не являющимися нуждающимися и не состоящими на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Впоследствии он заключил с гражданином договор приватизации одной из этих предоставленных квартир», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки законности использования муниципального имущества.

Уголовное дело направлено в Искитимский районный суд Новосибирской области.

Напомним, в ноябре было вынесено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы рабочего посёлка Линёво Якова Ландайса.