Новосибирские прокуроры направили в суд уголовное дело о попытке сбыта особо крупной партии наркотиков. На скамье подсудимых окажется житель Ленинградской области, которого задержали в Новосибирске с 11 кг героина.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, обвиняемый житель другого региона намеревался сделать на территории Новосибирска тайник для хранения наркотических веществ, чтобы в дальнейшем продавать их. По версии следствия, мужчина получил героин от другого лица, которое занимается «оптовыми» закупками, оборудовал два тайника в своем авто, спрятал в них запрещенное вещество и приехал в Новосибирск. План не сработал — в Дзержинском районе машину остановили полицейские, которые и обнаружили спрятанный товар.

Сообщается, что в автомобиле задержанного было спрятано более 11 кг героина — стоимость этой партии может превышать 12 млн рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, обвинительное заключение в рамках которого утвердил первый зампрокурора Новосибирской области. Дело передано в суд для рассмотрения по существу, неудавшемуся наркоторговцу может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что в тувинском Шагонаре, пострадавшем от аварии на ТЭЦ, построят новую котельную.