Жителя Ленобласти осудят за попытку сбыть в Новосибирске 11 кг героина

Павел Ганьшин
 
Жителя Ленобласти осудят за попытку сбыть в Новосибирске 11 кг героина
Изображение от pvproductions на Freepik

Новосибирские прокуроры направили в суд уголовное дело о попытке сбыта особо крупной партии наркотиков. На скамье подсудимых окажется житель Ленинградской области, которого задержали в Новосибирске с 11 кг героина.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, обвиняемый  житель другого региона намеревался сделать на территории Новосибирска тайник для хранения наркотических веществ, чтобы в дальнейшем продавать их. По версии следствия, мужчина получил героин от другого лица, которое занимается «оптовыми» закупками, оборудовал два тайника в своем авто, спрятал в них запрещенное вещество и приехал в Новосибирск. План не сработал — в Дзержинском районе машину остановили полицейские, которые и обнаружили спрятанный товар.

Сообщается, что в автомобиле задержанного было спрятано более 11 кг героина — стоимость этой партии может превышать 12 млн рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, обвинительное заключение в рамках которого утвердил первый зампрокурора Новосибирской области. Дело передано в суд для рассмотрения по существу, неудавшемуся наркоторговцу может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что в тувинском Шагонаре, пострадавшем от аварии на ТЭЦ, построят новую котельную.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  