По делу экс-главы новосибирского Линёво вынесено обвинительное заключение за превышение полномочий

В Новосибирской области завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего главы рабочего посёлка Линёво. С обвинительным заключением прокуратуры дело направлено в суд.

Искитимская межрайонная прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы рабочего посёлка Линёво. По данным источников «Континента Сибирь», речь идёт о Якове Ландайсе, руководившем муниципальным образованием с марта 2010 по июль 2021 года. Ему вменяют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона 11 ноября.

По версии следствия, в 2018-2019 годах Ландайс, будучи главой муниципального образования, принял и оплатил построенные объекты капитального строительства без проведения экспертизы и получения соответствующего заключения.

«В результате коллектор и тепловые сети остались без проверки их соответствия требованиям технических регламентов и проектной документации. Действия обвиняемого причинили бюджету муниципального образования ущерб на сумму свыше 8,9 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Искитимский районный суд.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-главы Линёво было заведено в октябре. В этом же месяце завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы посёлка по факту мошенничества.

Сейчас на должности глава администрации Линёво находится Дмитрий Грушевой.