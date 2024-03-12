В Томской области направлено в суд дело против бывшего руководителя ООО «Томская производственная компания «Сава». Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, женщину обвиняют в неуплате налогов на сумму более 100 млн рублей.

По данным надзорного ведомства, предприниматель в 2018–2020 годах, будучи генеральным директором ООО «ТПК «Сава», вносила недостоверные данные в налоговые декларации компании. Сообщается, что она добавляла туда сведения о покупках различного сырья и другой продукции у контрагентов, с которыми на самом деле у «Савы» никаких торговых отношений не было.

Результатом этих действий, как считают силовики, стало уклонение от уплаты НДС на сумму, превышающую 108 млн рублей. Прокуратура утвердила в отношении женщины обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Максимальным наказанием за такое преступление может стать лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Согласно данным Rusprofile, ООО «ТПК «Сава» зарегистрировано в Томске в 2017 году и занимается производством соковой продукции из фруктов и овощей. Гендиректором компании с февраля 2021 года значится Евгений Никитин.

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