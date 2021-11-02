В Новосибирске на площади Кондратюка откроется новый винный бар в скандинавской концепции

Основатели кофейни «Хюгге» Елизавета и Денис Поморцевы откроют винный бар на площади Кондратюка в Новосибирске. Информацию об этом они разместили в Instagram-аккаунте. Технический запуск заведения планируется 4 ноября.

Напомним, что Елизавета Поморцева открыла в 2019 году кофейню «Хюгге. Кофе и сыр» на Красном проспекте недалеко от часовни. Как отмечала тогда «Континенту Сибирь» ресторатор, идея заведения была в воплощении «Хюгге» – датской философии комфорта и уюта, основанной на душевности и предполагающей поиск счастья в мелочах.

Новый ресторанный проект – «Хюгге. Вино и сыр» – станет вторым для Елизаветы Поморцевой. Речь идет о винном баре, который планируется запустить уже 4 ноября. Он расположился в здании жилого комплекса PRIME HOUSE, построенного компанией «Сибирь-Девелопмент».

В меню заведения такие закуски, как паштет со смородиной, тар-тар из тунца с икрой тобико и авакадо, фланга краба с сыром стратичелла. Среди горячих закусок — запеченные мидии, дорадо по-провански, лосось, стейк цветной капусты с соусом из шампанского. Также у нового заведения предусмотрено меню завтраков, где есть несколько видов каш, омлет, сырники, блины, оладьи со смородиной и сырной пеной. Винная карта ресторана пока не анонсируется.

Напомним, что летом в Октябрьском районе Новосибирска открылся ресторан со специализацией на устрицах. Также в июне известный новосибирский ресторатор Денис Иванов и французский актер Жерар Депардье анонсировали совместный гастропроект в Новосибирске – ресторан «ЖЕРАРНЯ». Новое заведение откроется на втором этаже исторического особняка на улице Ленина, на первом этаже которого уже работает ресторан «Жан Хуан Лу».