Кофейня для счастливых людей «Хюгге» открылась в центре Новосибирска

В центре Новосибирска на Красном проспекте появилась кофейня «Хюгге». В компании отмечают, что придерживаются датской философии комфорта и уюта. Акцент в меню заведения сделан на сочетании блюд из сыров и кофе.

Накануне в центре Новосибирска распахнуло для жителей и гостей города свои двери кофейня «Хюгге». В небольшом помещении в 73 кв м разместилось 36 посадочных мест.

Как рассказала корреспонденту «Континента Сибирь» директор кофейни Елизавета Поморцева, «Хюгге» — это датская философия комфорта и уюта, основанная на душевности и счастье в мелочах.

В заведении представлены кофейные и холодные напитки, чаи, какао, десерты и завтраки весь день. Основной акцент в кофейне сделан на сырах. В меню можно увидеть омлет с халлуми и томатами, овсяную кашу с тремя видами сыра, круассан с лососем и творожным сыром и многое другое.

Кроме этого, по словам Елизаветы Поморцевой, в заведении можно попробовать сеты кофе+сыр. Причем сыр подбирается под конкретный кофе, учитывая вкусы и предпочтения гостей кофейни.

Стоит отметить, что концепция кофейни отражена и в интерьере. Дизайнером помещения выступил Юрий Куликов. Гостей стараются погрузить в комфортную и домашнюю атмосферу мягкими пледами, свечами, теплым светом, книжками, вязаными светильниками, милыми мелочами и кружечками.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в конце марта на улице Ленина открылась небольшая кондитерская NikkiForkin Cakes, которая разместилась по соседству с рестораном «Сыроварня». Предполагается, что новое заведение будет работать, в основном, на вынос, однако гости смогут выпить кофе и за столиками в зале.

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