Стало известно, какие новосибирские сети кофеен больше всего заработали в 2023 году

«Континент Сибирь» проанализировал финансовые показатели крупнейших новосибирских сетей кофеен, отраженные в сервисе Rusprofile.

Максимальную выручку среди рассмотренных компаний продемонстрировала основанная в Новосибирске Алексеем Балкиным и Александром Мачульским федеральная сеть «Бодрый день» (ООО «Белое и пушистое»). По данным сайта компании, у нее 179 кофеен, абсолютное большинство из которых открыты по схеме франчайзинга. Выручка юрлица за 2023 года составила 175 млн рублей.

Также высокую выручку показала основанная Денисом Ивановым новосибирская сеть «Чашка кофе» (ООО «Чашка кофе») ─ 118 млн рублей. На сегодня в Новосибирске работает 15 собственных кофеен под этим брендом, из них две ─ в аэропорту Толмачево. Руководит сетью Оксана Сычева.

Мы проанализировали данные новосибирских кофейных сетей, отчетность которых за 2023 год доступна в сервисе Rusprofile. Речь шла только о юрлицах, зарегистрированных в форме ООО. Кофейные сети, оформленные на индивидуальных предпринимателей, не включались в рассмотрение из-за отсутствия доступа к финансовой отчетности через Rusprofile.

Для сравнения: выручка ООО «Грин Хаус Кофе» (федеральная сеть кофеен Green House, основанная в Красноярске) составила 148 млн рублей, а выручка ООО «Скуратов кофе» (федеральная сеть кофеен Skuratov Coffee, основанная в Омске) составила 1,5 млрд рублей. Обе сети в том числе представлены в Новосибирске, однако если Green House развивает заведения по франшизе, то Skuratov Coffee открывает только собственные кофейни. В самой Green House говорили о том, что за 2023 год совокупная выручка по всей группе компаний составила 584 млн рублей.

Если рассматривать кофейные сети по показателю прибыли, то среди лидеров ─ «Бодрый день» с 12 млн. рублей. Примечательно, что такие популярные сети, как «Академия кофе» (ООО «Академия кофе»), «Чашка кофе» (ООО «Чашка кофе») и Skuratov Coffee (ООО «Скуратов кофе Новосибирск»), согласно своей отчетности, показали убытки.

Если ранжировать участников рынка по показателю выручки и прибыли в расчете на одну собственную кофейню (без учета франчайзинговых точек), то среди рассмотренных компаний по этому показателю впереди оказались сети «Бодрый день» и Coffee Collective.

Напомним, что ранее сети Skuratov Coffee и Green House рассказали о планах по открытию новых кофеен в Новосибирске.

Также «Континент Сибирь» писал о том, что за 2023 год объем продаж кофе в целом по сети «Газпромнефть» вырос на 7% и дошел до 40 миллионов чашек, подняв выручку компании от реализации нетопливных товаров на 17%.