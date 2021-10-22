Суд огласил приговор по делу о взятках в ТУАД Новосибирской области

Октябрьский районный суд Новосибирска огласил приговор по уголовному делу в отношении сотрудника АО «Новосибирскавтодор» Сергея Илюшина, обвиняемого в даче взятки.

Дело было рассмотрено в особом порядке – это стало результатом заключенного с обвиняемым соглашения о сотрудничестве со следствием.

22 октября суд огласил обвинительный приговор. В соответствии с ним Сергей Илюшин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ, и получил наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

По версии следствия, Сергей Илюшин намеревался передать взятку должностному лицу территориального управления автомобильных дорог в размере 100 тыс. руб., однако преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Напомним, в конце 2020 года по обвинению в получении и даче взятки были задержаны глава ТУАД Новосибирской области Михаил Чуманов, предприниматель, который, как предполагается, должен был передать Чуманову за покровительство 100 тыс. руб. и 5 млн руб., а также посредник незаконной сделки. Сергей Илюшин также был назван в числе фигурантов дела.

Приговор в законную силу пока не вступил.