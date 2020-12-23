Главе ТУАД НСО вменили взятку

В отношении начальника ГКУ «Территориальное управления автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД НСО) Михаила Чуманова возбуждено уголовное дело по подозрению во взятке.

Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, дело возбуждено по ст. 290 (Получение взятки) и ст. 291 УК РФ (Дача взятки) в отношении руководителя ТУАД НСО, его брата, а также двух новосибирских бизнесменов. Взамен он требовал мзду в размере 100 тыс. рублей и 5 млн рублей. Посредником при передаче денег выступал его брат.

Противоправные действия фигурантов уголовного дела были пресечены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий. В ТУАД НСО, а также в коммерческих компаниях и дома у подозреваемых прошли обыски. Сейчас все фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения – заключении под стражу.

Михаил Чуманов возглавил ТУАД НСО в феврале 2018 года, переехав в Новосибирск из Санкт-Петербурга. До этого он работал в структурах «Газпромнефти».

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