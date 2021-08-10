Суд принял иск экс-кандидата в новосибирский горсовет к бердскому избиркому

В Бердский городской суд поступило исковое заявление к избирательной комиссии Бердска от члена объединения независимых депутатов Вячеслава Якименко, известного по громкому делу с махинациями на выборах в Совет депутатов Новосибирска в сентябре 2020 года.

Как сообщает пресс-служба суда, исковое заявление от участника объединения «Коалиция «Бердск 2021» к окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №5 поступило 9 августа. Вячеслав Якименко требует признать незаконным отказ избиркома в его регистрации в качестве кандидата на выборах в местный горсовет, который он получил 2 августа.

«Отправил иск о признании незаконным решения об отказе в регистрации. Мы считаем, отказ в моей регистрации – политическое решение и ничего общего это с законном не имеет!» — ранее написал Вячеслав Якименко в Facebook, отметив, что 1 сентября кассационный суд должен рассмотреть его жалобу на решение Октябрьского района суда по итогам выборов в горсовет Новосибирска осенью 2020 года.

Исковые заявления с требованием признать незаконным решение об отказе в регистрации на выборах также поступили от кандидатов бердской коалиции Ольги Нечаевой, Кирилла Левченко, Сергея Косова и Ильи Пуховского. В удовлетворении иска Кирилла Левченко суд отказал, остальные заявления ещё рассматриваются.

Ранее сообщалась о том, что избирательная комиссия Бердска отказала ряду горожан в регистрации на предстоящих выборах в горсовет из-за их причастности к несанкционированным акциям протеста. В числе несостоявшихся кандидатов – новосибирский блогер Тимур Ханов, подаривший членам избиркома бюст Сталина.

Вячеслав Якименко уступил на выборах в Совет депутатов Новосибирска в сентябре 2020 года единороссу Евгению Яковенко. На избирательном участке, где баллотировались кандидаты, лидировал Яковенко, однако там была выявлена фальсификация. После пересчёта голосов результаты не поменялись, и победителем был признан представитель «Единой России». Сторонники Яковенко опротестовали это решение в суде.

После ряда перенесённых заседаний и самоотвода одного из судей, а также закрытии информации о ходе рассмотрения дела, Октябрьский районный суд отказался удовлетворять иск. Сторона Вячеслава Якименко подала на решение жалобу.