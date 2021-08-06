Координатора «Искалеченного Новосибирска» сняли с выборов в горсовет Бердска

Еще четыре кандидата Коалиции «Бердск-2021» получили отказ в регистрации на выборы в городской совет Бердска из-за участия в протестных акциях. В числе кандидатов — руководитель движения «Искалеченный Новосибирск Михаил Рязанцев.

Основанием принятого решения стало письмо Минюста. Часть документов опубликовано в телеграмм-канале Коалиции «Новосибирск 2020». Кандидата Тимофея Казанцева (округ №14) сняли за информационную поддержку экстремистских организаций и участие в митингах, по той же причине отказали Ирине Селищевой (округ №18). Из-за участия в протестных акциях избирком снял с выборов Екатерину Александрову.

После письма главного управления министерства юстиций РФ Новосибирской области сняли и руководителя движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева (округ №4). В нем уточняется, что кандидат принимал участие в «акциях протестного характера, инициированных «Штабом Навального»*, а также оказывал информационную поддержку «Фонду борьбы с коррупцией»* в сети Интернет».

«И комиссия посчитала это достаточным основанием. Без суда и следствия меня лишили права избираться. Якобы за причастность к экстремистским организациям. Естественно буду обжаловать решение комиссии в суде», — прокомментировал Рязанцев решение избиркома в Facebook.

Общественное движение «Искалеченный Новосибирск» выступает против точечной застройки, уничтожения «зеленых зон» и неблагоустроенности городской среды.

Напомним, несколько дней назад избирком снял еще четверых независимых кандидатов в горсовет Бердска из-за участия в протестных акциях, их организации и оказания юридической помощи митингующим.

Выборы городского совета Бердска пройдут по 27 одномандатным округам. Голосование состоится 17−19 сентября, основной день — 19 сентября.

*По решению Минюста России ФБК и штаб Навального выполняют функции иностранного агента. Кроме того, Мосгорсуд также признал их экстремистскими организациями.