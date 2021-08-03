Избирком снял с выборов четырех оппозиционных кандидатов в горсовет Бердска

Четверых независимых кандидатов в горсовет Бердска сняли с выборов из-за участия в протестных акциях, их организации и оказания юридической помощи митингующим. Основанием стали письма Минюста.

Письма министерства, которые подписал и. о. начальника главного управления Минюста РФ по Новосибирской области Вячеслав Ковалев, размещены в телеграм-канале Коалиции «Новосибирск 2020». Основания для отказа в регистрации кандидатов от Коалиции «Бердск 2021» Сергея Косова, Вячеслава Якименко, Ольги Нечаевой и Ильи Пуховского стала их причастность к деятельности организаций, объявленных властями экстремистскими.

«В нарушение конституции и закона о выборах избирательная комиссия отказала в регистрации сразу четверым кандидатам в горсовет Бердска. На основании писем из Минюста», — уточняется в сообщении. Отмечается, что кандидаты будут обжаловать решения избиркома в суде.

В документах сообщается, что Ольге Нечаевой (округ №2) отказали в регистрации в связи с тем, что она «оказывала юридическую помощь лицам, задержанным за организацию и участие в несогласованных публичных мероприятиях, имевшим место в январе 2021 года».

Причиной отказа в регистрации Вячеслава Якименко (округ №5) стало привлечение к административной ответственности после акции в поддержку Навального, Ильи Пуховского (округ №11), по данным ГУ МВД России по Новосибирской области — участие в акциях протестного характера, в том числе инициированных штабом Навального в Новосибирске. Сергея Косова (округ №10), четвертого кандидата, сняли на на основании предостережения, которое ему вынесли 22 января 2021 года как якобы «одному из организаторов несогласованного публичного мероприятия с целью поддержки А. Навального».

В конце июля избирательная комиссия приняла решение отказать в регистрации Кириллу Левченко (округ №3). При этом у него, как и у других кандидатов, действительных подписей было достаточно для регистрации, уточняется в телеграм-канале.

Выборы горсовета Бердска пройдут по 27 одномандатным округам. Голосование состоится 17−19 сентября, основной день — 19 сентября.

Напомним, в конце июля в отношении главного врача Кыштовской ЦРБ Елизаветы Бородиной возбудили дело об административном правонарушении. Причиной стало размещение агитационных плакатов депутата Законодательного собрания Новосибирской области, кандидата в Госдуму от «Единой России» Олега Иванинского на фасадах зданий районных больниц в Кыштовском и Татарском районах.

*По решению Минюста России ФБК и штаб Навального выполняют функции иностранного агента. Кроме того, Мосгорсуд также признал их экстремистскими организациями.