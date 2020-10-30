Суд отказался удовлетворять иск по делу «Якименко-Яковенко»

Суд отказался удовлетворять иск Вячеслава Якименко, который баллотировался в новосибирский Горсовет на 35-м избирательном округе и потребовал пересмотреть результаты голосования. Об этом 30 октября сообщил на своей странице в Facebook представитель истца Андрей Гладченко.

Октябрьский суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска кандидата в депутаты от оппозиционной коалиции Вячеслава Якименко. О таком решении стало известно на заседании 30 октября, сообщил в социальной сети присутствовавший в суде представитель истца Андрей Гладченко.

«Судья внезапно объявила решение об отказе в удовлетворении иска и завершила процесс», — написал он в Facebook.

Как рассказал Андрей Гладченко «Континенту Сибирь», мотивировочная часть разглашаться не будет в связи с закрытостью информации. В свою очередь, представители Якименко намерены подать апелляцию на решение суда.

«Что кроме апелляции будем делать, это сейчас мы будем решать. Будем обсуждать самые разные идеи, возможных юридических ходов может быть очень много», — сказал Андрей Гладченко.

По словам представителя оппозиции, причиной решения суда может быть влияние сторонников ответчика — единоросса Евгения Яковенко.

Напомним, в ходе голосования 11-13 сентября в Совет депутатов Новосибирска на избирательном участке №1833 35-го округа была выявлена фальсификация – там не по месту прописки проголосовали курсанты Новосибирского института нацгвардии. После выявления нарушения голоса пересчитали, в итоге большинство получил кандидат от ЕР Евгений Яковенко. Однако представители его оппонента – члена независимой коалиции «Новосибирск-2020» Вячеслава Якименко потребовали пересмотреть результаты через суд.

После неоднократного переноса заседаний по делу назначенный судья объявил о самоотводе. А после того, как представителя закона заменили, в суде объявили о закрытии информации о ходе процесса.

Ранее также сообщалось, что в ходе очередного заседания по делу представители истца нашли нестыковки в списках проголосовавших курсантов, которые им предоставил избирком.

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