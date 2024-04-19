С ООО «НТСК» требуют взыскать полмиллиона рублей за травму пенсионера из-за коммунальной аварии в новосибирском левобережье

Ольга Степанова
 
С ООО
Фото из архива "Континента Сибирь"

Прокурор Кировского района города Новосибирска обратился в суд с иском к ООО «НТСК» в защиту интересов пенсионера Виктора Т., который получил ожоги ног в результате январской коммунальной аварии на улице Петропавловской. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

17 января 2024 года пострадавший двигался на личном автомобиле в сторону улицы Котовского. Увидев клубы пара, которые мешали дальнейшему передвижению по проезжей части, мужчина припарковался и решил пойти до дома пешком. Однако выйдя из машины он почувствовал, что его ноги по щиколотку оказались в кипятке, в результате чего ему был причинен вред здоровью средней тяжести.

«По результатам проведенной проверки установлено, что тепловая сеть по ул. Петропавловская принадлежит АО «СИБЭКО», с 16 июня 2021 года передана в аренду ООО «НТСК». Трубопровод теплосети относится к опасным производственным объектам, имеет 3 класс опасности. В результате полученного вреда здоровью, с учетом длительного периода реабилитации гражданин оценивает компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Предварительное заседание по делу назначено на 14 мая 2024.

Напомним также, что с инициативой коллективного иска к ООО «НТСК» о компенсации ущерба в феврале текущего года выступали депутаты горсовета Александр Бурмистров и Яков Новосёлов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что защита экс-директора ФК «Новосибирск обжаловала постановление следователя.

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