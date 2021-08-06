Новосибирский блогер подарил бюст Сталина избиркому Бердска после отказа в регистрации на выборах

Избирательная комиссия Бердска сняла с выборов в горсовет новосибирского видеоблогера, участника коалиции «Бердск 2021» Тимура Ханова – это уже не первый отказ в регистрации кандидату от объединения со стороны избиркома. Блогер вручил членам комиссии бюст Сталина.

Как стало известно из трансляции на YouTube-канале Тимура Ханова, избирком Бердска отказал блогеру в регистрации из-за письма из регионального управления Минюста РФ в областной избирком. В нём говорится о причастности Ханова к работе штабов Алексея Навального – решением Мосгорсуда от 9 июня организации признаны запрещёнными в России.

По данным министерства, блогер имел отношение к организации шествия в поддержку оппозиционного политика 31 января.

«Ко всем организациям, перечисленным в этом письме, я никогда не имел и не имею отношения. Никаких доказательств в этом письме не приведено, это мнение не подтверждено решением суда», — сказал в свою защиту Тимур Ханов после того, как избирком озвучил решение.

Блогер также отметил, что его причастность к организации оппозиционного митинга сейчас оспаривается в суде. После этого он поставил на стол комиссии бюст Сталина.

«Я хочу поставить памятник Сталину в городе Бердске. Вот вам на память, потому что у нас пока нет репрессий в том масштабе, который был в сталинские времена, но времена примерно те же, когда людей без вины наказывают», — сказал Тимур Ханов.

Ранее из-за участия в протестных акциях в регистрации на выборах в горсовет Бердска было отказано ещё четырём кандидатам. В их числе – руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. До этого с выборов в городе были сняты ещё четыре независимых кандидата.