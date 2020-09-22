Победу Яковенко на выборах в горсовет Новосибирска проверят в суде

Представители коалиции «Новосибирск 2020» обратились в Октябрьский районный суд с требованием аннулировать результаты голосования на округе №35, где большинство голосов досталось члену «Единой России» Евгению Яковенко. Иск подан от имени оппонента единоросса Вячеслава Якименко.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель штаба Алексея Навального в Новосибирске Андрей Гладченко.

По словам Гладченко, представители коалиции считают, что справедливость была нарушена по трём направлениям: ложная трактовка норм закона со стороны избиркома, несоблюдение необходимых формальностей при организации голосования и подсчёте голосов, а также намеренная фальсификация.

«По всем трём имеем очень крепкие позиции, и, на мой личный взгляд, при непредвзятом суде противнику не светит ничего», — отметил Андрей Гладченко.

Напомним, на участке №1338, где избирались оппозиционер Якименко и единоросс Яковенко, незаконно проголосовали курсанты Новосибирского военного института – они не имели прописки по соответствующему округу. Нарушение было выявлено, в результате пересчёта голосов победа досталось Яковенко. Однако представители независимой коалиции сочли, что итог могли подвести без учёта фальсификации, и потребовали пересмотра результатов выборов на участке.

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