Дело «Якименко-Яковенко» рассмотрят за закрытыми дверями

Октябрьский районный суд объявил о закрытии информации по делу Вячеслава Якименко, потребовавшего пересмотреть результаты голосования в новосибирский горсовет на округе №35.

Заседание по делу Якименко пройдёт в режиме закрытого судебного заседания, сообщили в пресс-службе суда 12 октября.

«Согласно положениям статьи 11 КАС РФ разбирательство по делу будет осуществляться в закрытом судебном заседании, так как участвующие в деле лица ссылаются на необходимость сохранения охраняемой законом тайны, на содержащиеся в доказательствах по административному делу сведения конфиденциального характера и иные обстоятельства, гласное обсуждение которых может помешать правильному разбирательству административного дела либо повлечь за собой разглашение указанных тайн и нарушение прав и законных интересов гражданин», — говорится в сообщении.

В суде также сообщили, что дело передано заместителю председателя суда Маргарите Сидорчук. Ранее сообщалось о том, что предыдущий судья Евгений Котин взял самоотвод в связи с широким общественным резонансом дела. Присутствовавший на заседании представитель оппозиции Андрей Гладченко рассказал, что далее возможны несколько вариантов развития событий, один из которых – передача дела другому судье.

Заседание по делу уже переносилось с 30 сентября на 6 октября. В суде это объяснили необходимостью присутствия оппонента истца, вице-спикера горсовета Евгения Яковенко.

Напомним, во время выборов в Совет депутатов Новосибирска 11-13 сентября на участке №1833 избирательного округа №35 была выявлена фальсификация. Выяснилось, что в голосовании участвовали студенты Новосибирского военного института нацгвардии, которые не прописаны на территории этого избирательного участка. После пересчёта голосов победу на округе присудили кандидату от ЕР Евгению Яковенко, однако представители его оппонента, члена независимой коалиции «Новосибирск 2020» Вячеслава Якименко, потребовали пересмотреть итоги голосования через суд.

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