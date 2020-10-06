Судья отказался от дела о пересчёте голосов на «скандальном» участке в Новосибирске

Судья Октябрьского районного суда Новосибирска, который должен был вынести решение по делу о пересмотре результатов выборов в новосибирский горсовет на 35-м избирательном округе, объявил о самоотводе. Об этом 6 октября сообщил в соцсетях присутствовавший на очередном заседании представитель оппозиции Андрей Гладченко.

Судебное заседание по делу о голосах единоросса Евгения Яковенко и оппозиционера Вячеслава Якименко, перенесённое на 6 октября, снова не состоялось. Судья Евгений Котин, который должен был рассматривать дело, объявил о самоотводе.

Как рассказал представитель штаба Алексея Навального в Новосибирске Андрей Гладченко «Континенту Сибирь», своё решение судья объяснил нежеланием быть причастным к ситуации, которая вызвала широкий общественный резонанс.

«Есть уже письменное решение. Ему не хочется, чтобы кто-нибудь подозревал его в том, что его решение (по делу о пересмотре результатов выборов на участке) будет сколь-нибудь несамостоятельно. Это довольно странно, учитывая, что на прошлом заседании мы предлагали ему это сделать (принять решение о самоотводе – «КС»), но он этого не сделал», — сказал Андрей Гладченко.

Представитель оппозиции пояснил, что передать дело можно другому судье, в другой суд города или в суд другого региона. Окончательное решение вынесет председатель суда. Предполагается, что это произойдёт до конца недели.

В Октябрьском районном суде от комментариев отказались, сообщив, что информация о прошедшем заседании в ближайшее время появится на официальном сайте ведомства.

Напомним, заседание было перенесено с 30 сентября на 6 октября в связи с требованием присутствия одной из сторон – депутата от «Единой России» Евгений Яковенко. Как отметил Андрей Гладченко, на заседание 6 октября пришёл представитель единоросса.

Во время выборов 11-13 сентября на избирательном участке №1833 35-го избирательного округа в Новосибирске, где проходило голосование в горсовет, была выявлена фальсификация – к избирательным документам оказались подшиты списки курсантов Новосибирского военного института нацгвардии, которые голосовали не по месту прописки. С учётом пересчёта голосов мандат в совет депутатов достался единороссу Евгению Яковенко. Однако представители его оппонента – 19-летнего студента Вячеслава Якименко потребовали вновь пересмотреть итоги голосования, обратившись в Октябрьский районный суд.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.