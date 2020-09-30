Суд отказался пересматривать итоги голосования на 35-м округе в Новосибирске без единоросса Яковенко

Октябрьский районный суд перенёс заседание по делу представителя коалиции «Новосибирск 2020» Вячеслава Якименко, требующего признать недействительными результаты голосования в Совет депутатов Новосибирска 13 сентября на участке №1833 35-го избирательного округа.
Как сообщили в пресс-службе суда, заседание перенесено на неделю — для рассмотрения дела требуется присутствие Евгения Яковенко, чью победу на участке истец подверг сомнению.
«Судебное заседание отложено на 6 октября 2020 года 11 часов 55 минут, в связи с привлечением к участию в деле заинтересованного лица», — говорится в сообщении.
Представители штаба Алексея Навального в Новосибирске на своей странице в соцсетях отметили: они не получили от суда ответа на вопрос, на каком основании избирательной комиссии передали списки военнослужащих, которые незаконно проголосовали на округе №35.
Напомним, на минувших выборах в Новосибирске на участке №1833 35-го избирательного округа была выявлена фальсификация – к избирательным документам были подшиты списки курсантов Новосибирского военного института нацгвардии, которые проголосовали на округе не по месту прописки. После этого голоса были пересчитаны, и мандат депутата горсовета достался кандидату от «Единой России» Евгению Яковенко.
Представители независимой коалиции «Новосибирск 2020», от которой баллотировался оппонент Яковенко — студент Вячеслав Якименко — решили, что голоса подсчитаны без учёта нарушения. 22 сентября они обратились в суд с просьбой пересмотреть результаты голосования на участке. Иск был подан от имени Якименко.