Еще одного депутата новосибирского горсовета признали иноагентом

Министерство юстиции РФ 15 марта внесло в реестр иностранных агентов депутата Совета депутатов Новосибирска Светлану Каверзину. С этого момента всем депутатам, избиравшимся в горсовет от «Коалиции 2020», присвоен статус иноагента.

Как сообщила пресс-служба Минюста, Светлана Каверзина признана иностранным агентом, потому что «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов совместно с иностранными агентами, а также иностранными СМИ и распространяла такие сообщения и материалы. Выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла публичные действия, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимала участие в деятельности общественно-политического объединения совместно с лицом, включенным в реестр иностранных агентов».

Напомним, в феврале 2024 года в реестр иноагентов был внесен депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин*. До этого, в течение 2023 года, иностранными агентами были признаны депутаты Хельга Пирогова* и Сергей Бойко*, покинувшие Россию. Все трое, как и Светлана Каверзина*, прошли в горсовет в составе «Коалиции 2020».

*Признаны Минюстом РФ иноагентами.