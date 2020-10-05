Ни один вид городского общественного пассажирского транспорта не понес столь существенных потерь за последние несколько десятилетий, как новосибирский трамвай. В новом документе транспортного планирования областного центра «Комплексная схема организация дорожного движения Новосибирска на 2020–2034 гг.» намечены не только пути восстановления его роли, но и развития этого современного экологически чистого транспорта для повышения мобильности и улучшения качества обслуживания горожан. «Континент Сибирь» разбирался в предложениях по развитию этого вида транспорта и пришел к неожиданным выводам.

Расчеты, проведенные разработчиками «Комплексной схемы организации дорожного движения Новосибирска» (Схема) из ЗАО «Институт «Стройпроект» (г. Санкт-Петербург), показали, что при интенсивном росте автомобилизации и недостаточном развитии отрасли общественных перевозок областной центр в ближней перспективе рискует оказаться перед транспортным коллапсом. Поэтому специалисты, основываясь на контрольных цифрах роста численности населения, локализации нового жилищного строительства, анализа перспектив развития улично-дорожной сети, а также цифр дальнейшего роста уровня автомобилизации жителей мегаполиса, пришли к выводу о том, что крупнейший город Сибири должен обратить самое серьезное внимание на развитие городского пассажирского общественного транспорта как важнейшего инструмента мобильности горожан.

Прогноз объема перспективного спроса в Новосибирске при растущей среднесуточной подвижности показал, что доля передвижений на общественном транспорте к 2023 году вырастет до 56%, к 2034 году прогнозируется увеличение до 66%. В зависимости от проводимой в дальнейшем транспортной политики эти показатели могут отличаться. В случае отсутствия проведения активных мероприятий доля передвижений на общественном транспорте к 2023 году может уменьшиться до 50%, а к 2034 году — до 44%. Это вызовет серьезный транспортный кризис, чреватый негативными социально-экономическими последствиями. Поэтому варианты развития городской мобильности, предложенные специалистами-разработчиками, не только заслуживают внимания, но и должны рассматриваться городской администрацией как рабочий план, который нельзя откладывать в долгий ящик.

Депрессивный, но живой

Как и в большинстве других крупных городов Российской Федерации, развитие отрасли городских перевозок в крупнейшем мегаполисе Сибири смещено в сторону автобусного движения, на которое приходится более 60% объема выполняемой работы (более 235 млн пасс. в 2019 г.). Также одной из особенностей Новосибирска является повышенная доля в перевозках троллейбусного транспорта (12,6%, или 49 млн пасс. в 2019 году). В своей прошлой публикации «Континент Сибирь» рассказал о перспективах троллейбусного движения в Новосибирске.

В свою очередь, на такой экологически чистый вид транспорта, как трамвай, приходится не более 6% объема перевозок в областном центре. Это низкий показатель в сравнении как с другими городами-миллионниками Российской Федерации, так и с соседними региональными центрами Западной Сибири (Барнаул, Кемерово и др.). В крупнейшем городе Урала Екатеринбурге в 2019 году в структуре внутригородских перевозок на трамвай приходилось 26% объема. Вдобавок в уральской столице продолжается интенсивное развитие этого вида общественного транспорта. Реализуются два масштабных проекта: строительство трамвайной линии, связывающей центр города и быстроразвивающийся микрорайон перспективной застройки «Академический», а также 18-километровой скоростной трамвайной линии в пригород (г. Верхняя Пышма).

В Новосибирске еще 40 лет назад трамвай был основным видом общественного транспорта и выполнял львиную долю пассажирских перевозок (182,6 млн пасс. в 1980 г.), сопоставимую с автобусами (234 млн пасс.), в то время как троллейбус имел вдвое меньший объем освоенного пассажиропотока (93,8 млн пасс. в 1980 г.).

С тех пор трамвайные перевозки характеризовались как снижением объемов перевезенных пассажиров, так и уменьшением доли в структуре общегородской транспортной работы, что было связано с тремя основными причинами: сокращением длины маршрутов и выбытием парка, ростом заторовых явлений и низким приоритетом (степенью обособления) трамвайных линий (по критерию ROW).

Снятие трамвайных линий в связи со строительством Дзержинской линии метрополитена в направлении станции «Золотая Нива», которое проводилось в течение 1988–2011 гг., привело к закрытию движения трамвайного транспорта в оживленном коридоре ул. Кошурникова, как и снятие движения впоследствии по проспекту Дзержинского. Тренд по снижению объемов перевозок трамваями оказался долговременным. Но сегодня ситуация стабилизировалась. Впрочем, несмотря на уменьшившееся число маршрутов и сократившийся парк (почти в два раза), объем перевозок трамвайным транспортом в расчете на одну единицу подвижного состава выше, чем у троллейбуса.

На городской маршрут трамвая № 13 и вовсе приходится 31% всех перевозок трамваями в городе. Значительная загруженность маршрута № 13 свидетельствует о высокой потребности в перевозках по коридору Гусинобродское шоссе — Центр на этом 12-километровом плече. Суточный объем перевозок данного трамвайного маршрута составляет около 27 тыс. пассажиров в рабочие дни, что автоматически делает его одним из самых востребованных городских маршрутов общественного транспорта областного центра. По показателям объема перевозок он опережает самый «везущий» троллейбусный маршрут № 24 и пассажирские перевозки по перегону «Пл. Гарина-Михайловского» — «Сибирская» Дзержинской линии метрополитена. Впрочем, трамвайный маршрут № 13 уступает самому загруженному городскому автобусному маршруту № 28.

И еще ряд характеристик. В Новосибирске наблюдается низкое удельное значение показателя количества подвижного состава в расчете на 1 км протяженности линий (1,59 вагона на км). В Самаре он составляет 5,56, в Екатеринбурге — 5,69. Еще одним «родовым пятном» трамвайной сети Новосибирска является низкий класс обособления трамвайных линий по критерию ROW (около 58%). То есть 42% трамвайных линий проложены в одном уровне с проезжей частью и подвержены воздействию заторов (по ним движется либо простаивает в заторе автотранспорт).

«Сегодня новосибирский трамвай находится в сложной ситуации, необходима его коренная реконструкция. Пути должны быть выделены для движения, и трамваям должен быть обеспечен приоритет. Трамвай на многих участках движется в общем потоке транспорта, например, на ул. Серебренниковской, и это создает ему проблемы. В мире была ситуация ухода от трамвая в крупных городах, сейчас повсеместно происходит его возвращение, — отмечает в разговоре с «Континентом Сибирь» директор ООО «АПМ-2002», архитектор Игорь Поповский. — Но нужно учесть, что это весьма сложный процесс, и создание современного трамвая будет происходить непросто. Если делать как в Европе, нужны качественные пути, необходимо обеспечить качественную эксплуатацию. Это трудная задача, надо учитывать, что наш климат имеет иные характеристики. Поэтому, если подойти с учетом всех факторов, трамвай становится очень удобным и комфортным транспортом».

В Комплексной схеме организации дорожного движения Новосибирска до 2034 года большой перечень мероприятий, которые помогут повысить качественные показатели работы общественного транспорта областного центра. Среди мероприятий — создание транспортно-пересадочных узлов, развитие магистральных маршрутов, увеличение объемов обновления и капитально-восстановительного ремонта подвижного состава и т. д.

Трамвай надежды

Городские власти Новосибирска определяют приоритетным развитие общественного транспорта, с приоритетом электротранспорта. Это много раз отмечали руководители муниципалитета областного центра.

«На сегодня у нас разработана схема развития транспорта (речь о КСОДД. — «КС»), в целом транспортного каркаса в городе, мы планируем совершенствовать общественный транспорт и прежде всего электротранспорт», — отмечал в августе мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе прямой линии радио «Городская волна». — Это наша давняя дискуссия, периодически возвращаемся к вопросу необходимости трамваев, актуальности трамвайного транспорта в Новосибирске. Это актуальный вопрос, об этом говорят специалисты, мировой опыт всех мегаполисов, европейских прежде всего. Те, кто развивает трамвайный транспорт, получили в итоге удобный и комфортный вид транспорта, который позволяет успешно заниматься пассажироперевозками в условиях городских пробок».

В Схеме обращает на себя внимание достаточно большой комплекс, предложенный для развития именно трамвайного движения на ближайшую 15-летнюю перспективу. Также здесь запланированы мероприятия по развитию этого вида общественного транспорта за расчетный срок после 2034 года.

Такой приоритет в развитии именно данного вида транспорта имеет под собой весьма прочную базовую основу. Трамвай лучше других видов общественного транспорта обеспечивает пассажиру комфортную и безопасную поездку.

«Во всем мире в крупных мегаполисах ставка делается на развитие трамвая. Это оправданно, поскольку это экологический чистый и безопасный вид транспорта. Я разделяю мнение и поддерживаю однозначно развитие трамвая, потому что с теми темпами развития автотранспорта никакие дороги не справятся, — считает депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин. — Поэтому наша задача — сделать трамвай современным, скоростным, удобным видом транспорта. Специалисты, разрабатывающие документы транспортного планирования Новосибирска, также не видят других путей для развития транспортного комплекса города: развитие трамвая — это один из главных приоритетов на перспективу».

Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин рассказал «Континенту Сибирь», что при разработке стратегических документов транспортного планирования, начиная с ПКРТИ (Проект комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 г.), были проведены расчеты по транспортной модели. «Специалисты из московских и питерских институтов проводили моделирование различных вариантов развития транспортной сети областного центра. Их выводы однозначны: развитие рельсовых видов, и прежде всего трамвайной сети, как и развитие метро, и городской электрички, покажут наивысший эффект. А по тем направлениям, где не будет рельсовых видов, будут созданы выделенные полосы», — отметил Михаил Никулин.

Комплексная схема организации дорожного движения Новосибирска — это стратегический документ, в котором предложен комплекс мероприятий, не только принципиально изменяющий количество и объем городских трамвайных перевозок, но и существенно улучшающий качество работы данного вида общественного транспорта областного центра.

Эти предложения касаются нового строительства и реконструкции трамвайных линий, устройства их обособления от прочих транспортных потоков. До расчетного срока, определенного 2034 годом, схемой представлен перечень из 27 таких мероприятий.

Среди ближайших запланированных объектов на период до 2022 года — новое строительство трамвайных линий по ул. Кошурникова до станции метро «Золотая Нива». Продление линии от существующего трамвайного кольца на Гусинобродском шоссе до нового автовокзала в составе транспортно-пересадочного узла перспективной станции метро «Молодежная» Дзержинской линии. Строительство новой трамвайной линии на Плющихинский жилмассив, которая позволит подтянуть генерируемый этим спальным массивом пассажиропоток к коридору Гусинобродское шоссе — Центр и к конечной станции метро.

Также запланировано продление трамвайной линии в «Чистой слободе» по ул. Титова до перспективной остановки проекта «Городская электричка». Эти проекты уже были анонсированы городскими властями.

В ближайший период, согласно предложениям Схемы, предстоит также реконструкция участков существующих линий с обустройством по обособлению от других транспортных потоков. Это очень важный аспект улучшения обслуживания пассажиров. Реконструкция намечена на улицах Сибиряков-Гвардейцев (от площади Маркса до площади Кирова), Учительская, Трикотажная, Серебренниковская и др. Эти мероприятия должны быть реализованы уже в первой очереди до 2022 года. Это существенно улучшит регулярность движения и снизит до минимума сбои и задержки в трамвайном движении.

Не менее, а скорее более масштабные мероприятия предстоит выполнить в период 2023–2034 гг. Схемой намечены как прокладка новых трамвайных маршрутов, так и продолжение реконструкции существующих.

Прежде всего, к системе рельсового транспорта будет подключен микрорайон Родники в северной части Новосибирска с новым трамвайным кольцом на ул. Краузе.

Большие масштабы нового строительства намечены в Кировском районе. В течение этого периода предстоит продлить на 5,6 км трамвайную линию от ВИНАПа через новые массивы «Матрешкин двор» и «Просторный» до остановочного пункта городской электрички «Чемская». Эта линия позволит подтянуть генерируемый перспективными спальными массивами пассажиропоток к существующему коридору в центр левобережья и станции метро «Площадь Маркса». Другая линия от площади Кирова в Затулинский массив также подтянет существенный пассажиропоток к этому коридору. Вкупе с реконструкцией с обособлением путей на улице Сибиряков-Гвардейцев это новое строительство позволит создать альтернативу перспективной Кировской линии метро. Еще одна новая линия соединит конечные остановки «Молочный комбинат» и трамвайное кольцо на Юго-Западном жилмассиве.

«Фактически станет возможным перевести трамвай в режим «наземного метро» с охватом большой селитебной территории Кировского района путем строительства новых линий по Сибиряков-Гвардейцев от площади Кирова далее к городской границе и продления до Южно-Чемского жилмассива. В свою очередь реконструция улицы Сибиряков-Гвардейцев на сложном участке от площади Кирова до площади Сибиряков-Гвардейцев позволит обособить трамвайные пути, создать посадочные платформы, что скажется в лучшую сторону», — поясняет Михаил Никулин.

Заглянуть за горизонт

Разработчики рассматриваемого документа транспортного планирования не ограничились определенным временным горизонтом. И после расчетного срока, определенного в данной Схеме до 2034 года, естественно, что развитие мегаполиса и собственно транспортной системы не остановится. Поэтому специалисты ЗАО «Институт «Стройпроект», предвидя развитие областного центра и его агломерации как единого образования, предложили реализовать за пределами расчетного срока еще ряд мероприятий. Мы остановимся только на новых трамвайных маршрутах, признанных существенно улучшить транспортное обслуживание населения территории областного центра и городской агломерации.

Одна из трамвайных линий соединит пос. Краснообск с Нижней Ельцовкой. Далее проектировщики предложили ее проложить до пос. Кольцово. Таким образом, три научных центра будут соединены магистральным маршрутом

Прежде всего, обращает на себя внимание создание новых трамвайных маршрутов на территории пригородной зоны, связывающей центры новосибирского научного центра. Одна из таких линий соединит пос. Краснообск с Нижней Ельцовкой. Далее проектировщики предложили ее проложить до пос. Кольцово. Таким образом, три научных центра будут соединены магистральным маршрутом.

Также планируется соединить трамваем отдаленный жилмассив левобережья ОбьГЭС. Перспективная линия пройдет от ул. Софийской и далее вдоль Советского шоссе, с заходом в пос. Краснообск и выходом на существующую левобережную трамвайную сеть. Это позволит организовать маршруты для того, чтобы закрыть высокую потребность в перевозках по коридору ОбьГЭС — Краснообск — центр левобережья.

Перспективная трамвайная линия в Пашино на севере Новосибирска, также закроет высокую потребность в коридоре Пашино — Родники — Ленинская линия метро», поскольку эта территория перспективной жилой застройки.

Разработчиками предложены интересные предложения по соединению двух разорванных трамвайных систем на правом и левом берегах Оби. Предлагается «связка» линии скоростного трамвая от ул. Кочубея (ж/м Родники) по перспективной магистрали в пойме реки 2-я Ельцовка с выходом на перспективный Заельцовский мост.

Но наиболее интересные варианты развития трамвайной сети за расчетный срок специалисты разработали для таких спальных массивов, как направление по продлению ул. Воинской до ул. Выборной через НГПУ. Также новое строительство трамвайной линии от станции Камышенская по проектируемой автодороге «Ул. Ключ-Камышенское плато».

Отдаленный и испытывающий сегодня транспортные трудности Плющихинский жилмассив предлагается соединить на участке по ул. Воинской от ул. Никитина до ул. Татьяны Снежиной.

Еще один интересный и перспективный вариант развития трамвайной сети города: необходимо вернуть этот транспорт в центральную зону областного центра. От площади железнодорожного вокзала «Новосибирск Главный» предложены новые трамвайные маршруты по Вокзальной магистрали и улицам Ленина и Железнодорожная для соединения с существующей сетью. Это предложение не лишено смысла, если будут проводиться мероприятия по организации платного парковочного пространства в центральной части Новосибирска, а также другие мероприятия по снижению автомобильного трафика в этой части города. Об этих и других предложениях Комплексной схемы организации дорожного движения «Континент Сибирь» расскажет в последующих публикациях.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.