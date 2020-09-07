22 июля 2020 года буднично и незаметно для широкой общественности было опубликовано постановление мэрии «О комплексной схеме организации дорожного движения Новосибирска на 2020–2034 гг.». Этот масштабный и глубокий по проработке документ стал завершающим аккордом в системе разработанных за три прошедших года серии документов транспортного планирования областного центра. «Континент Сибирь» вместе с экспертами внимательно изучил комплексную схему.

Транспортный комплекс крупнейшего областного центра Сибири – это сложнейшая отрасль городского хозяйства, совокупность нескольких отраслей и инфраструктуры по обслуживанию мобильности горожан, перевозок грузов, с переплетающимися и порой противоположными интересами. Составители «Комплексной схемы организации дорожного движения Новосибирска» (далее Схема), специалисты АО «Институт «Стройпроект» (г. Санкт-Петербург) проанализировали текущее состояние и составили прогнозы по развитию внешнего и городского общественного транспорта, организации дорожного движения, создания транспортно-пересадочных узлов и парковочного пространства, объектов развития улично-дорожной сети, а также других аспектов, касающихся мобильности городского населения.

«Континент Сибирь» неоднократно на своих страницах освещал проблемы общественного транспорта крупнейшего мегаполиса СФО. Поэтому анализ схемы Новосибирска до 2034 года мы начинаем именно с этой проблематики. Для этого имеется весомый повод. Во-первых, это новая федеральная повестка, которая обозначена проектом федеральной программы. Во-вторых, на днях в столице России прекращено движение одного из видов городского общественного пассажирского транспорта. После почти 85 лет работы фактически прекратил свое существование московский троллейбус. В связи с таким развитием событий возникает вопрос: какие долгосрочные перспективы у новосибирского троллейбуса, как специалисты видят его развитие?

Тщетная предосторожность

Для начала несколько слов о московском прецеденте. Столичная троллейбусная сеть была не только крупнейшей в России и на постсоветском пространстве. Москву по праву можно было назвать «троллейбусной столицей мира». В недавнем прошлом она представляла собой систему из 85 маршрутов, 600 км троллейбусных линий, более полутора тысяч единиц подвижного состава. Еще недавно московские троллейбусы перевозили больше пассажиров, чем трамвай, но меньше, чем автобус. Первый удар по ней был нанесен в 2016 году, когда троллейбусная сеть в историческом центре города была демонтирована, а привычные маршруты закрыты. Общественность весь этот процесс назвала емким определением «большой троллейбусный погром».

На встрече с экспертами руководители «Мосгортранса» объясняли происходящее тем, что троллейбус сильно уступает автобусам по всем параметрам: возрасту, надежности, маневренности и даже дороговизной текущей эксплуатации. Поэтому его будущее предопределено.

Но есть и другая сторона. Остаточный ресурс подвижного состава троллейбусного парка столицы оказался достаточно высоким. Начался процесс беспрецедентный по масштабу передачи подвижного состава из столицы в другие российские города «замкадья». Всего было передано несколько сотен единиц подвижного состава.

Бывшие московские троллейбусы сегодня получили прописку и серьезно обновили парки многих российских городов. Партия численностью в 60 троллейбусов получена в Ростове-на-Дону. Примерно столько же единиц подвижного состава передано в Воронеж. Еще 40 троллейбусов безвозмездно переданы в Нижний Новгород. Выгодополучателями также стали такие небольшие города с троллейбусным движением, как Новокуйбышевск, Балаково (Саратовская область). Но самая большая партия троллейбусов уйдет в Саратов. О безвозмездной передаче 80 единиц техники договорились спикер Госдумы Вячеслав Володин и московский мэр Сергей Собянин. Сообщается, что вместе с троллейбусами будут переданы и элементы контактной сети. Одна из последних партий предназначена Костроме.

На привычных для жителей столицы маршрутах троллейбусы постепенно заменялись электробусами, либо обычными автобусами. Сегодня в Москве работают на городских маршрутах порядка 400 электробусов, а к концу этого года их количество превысит 600. Более того, к 2024 году электробусов в Москве будет уже больше 2 300 единиц, и тогда они начнут вытеснять с маршрутов привычные автобусы.

«Троллейбусная контактная сеть создает визуальное загрязнение городской среды. Ликвидация троллейбуса позволит очистить от проводов городское пространство. Но даже не это главное. Троллейбус привязан к проводам и создает помехи при переходе через стрелки, замедляя скорость движения. Электробус, в свою очередь, не привязан к проводам», – констатирует директор ООО «АПМ-2002», архитектор Игорь Поповский.

Впрочем, электробус – это довольно дорогое удовольствие, жизненный цикл оценивается стоимостью в цену двух троллейбусов. Но имидж в рассматриваемом случае для Москвы важнее затрат. Так же, как и забота об экологии. Пока такой транспорт, как электробус, для других российских городов не «по карману». «Электробус стоит недешево, поэтому сравнить с Москвой несколько некорректно. При условии резкого снижения стоимости аккумуляторных батарей и существенного улучшения их характеристик возможен некий перелом. Пока же возможности городского бюджета не позволят пройти аналогичный переход», – добавляет Игорь Поповский.

Троллейбусный транспорт в большинстве российских городов в перспективе сохранится, а в некоторых будет динамично развиваться. В числе таких городов Новосибирск, где троллейбусные перевозки будут сохранены. В каком виде предполагается сохранить и развивать троллейбусные перевозки, ответила «Комплексная схема организации дорожного движения Новосибирска на 2020–2034 гг.».

Перспективы троллейбусного движения Новосибирска согласно комплексной схеме организации дорожного движения города на 2020–2034 годы

2019 год 2021 год 2023 год 2028 год 2034 год Динамика, к 2019 году Количество маршрутов 14 13 13 16 15 1,07 Протяженность линий, км 170,1 163,5 181,2 235,5 222,8 1,31 Средняя длина маршрута, км 12,2 12,6 13,9 14,7 14,8 1,21 Парк троллейбусов, шт. 258 234 264 373 369 1,43 В том числе троллейбусов с автономным ходом, шт. 0 48 92 240 259 —

Общественный приоритет

Всегда бывает интересно приоткрыть завесу над видением будущего. Новосибирск образца 2034 года видится городом, который преодолел планку численности населения в 1 млн 800 тыс. человек. Такой прогноз не кажется несбыточным, поскольку механическая составляющая миграционного притока не спадает, а привлекательность для жизни Новосибирска среди сибирских областных центров наиболее высока.

Один из основополагающих вопросов: как составители Схемы видят динамику мобильности населения? Объем перемещений новосибирцев в сутки достигнет умопомрачительной цифры 5,7 млн. Составители Схемы считают, что доля передвижений на общественном транспорте к 2023 году должна вырасти до 56%, к 2034 году прогнозируется увеличение до 66%. Все будет зависеть от проводимой властями в дальнейшем транспортной политики. Поэтому значения могут отличаться.

Сегодня на общественный транспорт приходится 52% перемещений, а на индивидуальные виды транспорта – 48%. Соответственно, чтобы были достигнуты расчетные показатели, необходимо методично и целенаправленно претворять в жизнь большое количество мероприятий по развитию общественного транспорта. В случае же отсутствия целенаправленной политики по развитию этого сектора внутригородских пассажирских перевозок и отказа от проведения запланированных мероприятий, доля передвижений на общественном транспорте к 2023 году снизится до 50%, а к 2034 году прогнозируется снижение до 44%. Одновременно, при увеличении автомобилизации до 383 автомобилей на 1000 жителей, можно представить, в какую гигантскую пробку встанет Новосибирск через 15 лет.

В Схеме предусмотрено большое количество различных мероприятий по повышению характеристик работы общественного транспорта, что в конечном итоге приведет к улучшению качества городской мобильности. Среди таких мероприятий – увеличение протяженности выделенных полос, увеличение протяженности трамвайных маршрутов, капитально отремонтированных трамвайных путей и контактной сети трамвая и троллейбуса, создание новых транспортно-пересадочных узлов, реконструкция остановок общественного транспорта, обновление и увеличение подвижного состава, увеличение капитально отремонтированного подвижного состава трамваев и троллейбусов. Другой блок запланированных мероприятий касается развития улично-дорожной сети города, организации дорожного движения. На основе этих принципов сформулированы конкретные перечни мероприятий.

Троллейбусная автономия

Напомним, что троллейбусное движение было открыто в Новосибирске в 1957 году. Сформировалась единая общегородская сеть, которая охватывает большинство районов города и не образует автономных, не связанных с общегородской сетью участков. Протяженность контактной сети на сегодня составляет 253,6 км, в том числе пассажирских эксплуатируемых линий – 236,5 км. Парк троллейбусов составляет 258 единиц, модельный ряд в основном укомплектован устаревшими моделями «ЗиУ-682» модификаций «В» и «Г» и их модернизациями, изготовленными на ряде региональных производств, в том числе и в самом Новосибирске на канувшем в Лету предприятии «Сибирский троллейбус». В троллейбусном хозяйстве сибирского мегаполиса самой острой проблемой является износ подвижного состава.

«По состоянию на начало прошлого года средний возраст новосибирского троллейбуса – 20 лет, износ – 92,8%. К сожалению, эти скорбные цифры верны. На сегодня в городе четыре троллейбусных предприятия. И техническое состояние транспортных средств, конечно же, требует постоянного обслуживания, увеличения постоянных затрат на запчасти и т. п. А вопрос обновления троллейбусного парка также стоит достаточно остро», – отметил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов, выступая в августе на прямой линии радио «Городская волна».

Городская администрация решает этот острый вопрос за счет выводимого из эксплуатации из других городов подвижного состава. Как уже выше отмечалось, работоспособные троллейбусы из Москвы в Новосибирск не попадут. «В этом году мы получаем 12 троллейбусов. К сожалению, они не новые. Мы здесь идем тем же путем, как по получению трамваев из Москвы. Эти троллейбусы будут из Твери. Им порядка 10–11 лет эксплуатации, то есть они практически новее многих наших троллейбусов, которые сейчас выходят на линию», – заявил Клемешов. Также чиновник отметил, что в планах есть покупка порядка 24 машин на 2021 год.

Практически назрел вопрос о создании муниципальной программы обновления подвижного состава троллейбусных парков, наподобие проводимой целенаправленной программы по обновлению подвижного состава трамвая.

Сегодня в будний день перевозки трамваем в городе составляют порядка 60 550 пассажиров, а среднесуточные перевозки пассажиров троллейбусом достигают 140 тысяч.

Из 14 городских троллейбусных маршрутов наиболее востребованы шесть (№№ 24, 23, 22, 8, 7, 5). Каждым маршрутом в 2019 году перевезено более 5 млн пассажиров. По маршруту № 24 «ул. Учительская – Станиславский ж/м» перевезено 11,9% всех пассажиров троллейбусов (5,8 млн пассажиров). Этот маршрут связывает право- и левобережную части города через Димитровский мостовой переход.

Автономная перспектива

Троллейбус при нормальной загрузке, при стабильном пассажиропотоке обходится дешевле, чем автобус. Себестоимость перевозок у троллейбуса ниже, даже с учетом подстанций, контактной сети и прочих атрибутов «рогатого» транспорта. Поэтому во многих городах, где сохранили, а не уничтожили движение троллейбусов, их системы находятся в отличном состоянии.

Объем перевозок пассажиров троллейбусами в Новосибирске за последние 15 лет демонстрирует снижение показателей, что связано со следующими причинами: ростом заторовых явлений, недостатком выделенных полос и выбытием парка. В 2018 году перевозки составили 50 млн пассажиров, тогда как в 2003 году – 131,8 млн.

В отличие от Москвы, в Санкт-Петербурге пошли несколько иным путем: для внутригородских перевозок в «северной столице» закуплены троллейбусы с автономным ходом, такой подвижной состав часть маршрута едет под проводами контактной сети и одновременно заряжается, затем в работу включаются аккумуляторы. То есть сохранены преимущества троллейбуса и возможность оперативно увеличить сеть маршрутов без больших вложений в подстанции и контактную сеть. Сегодня на улицах Санкт-Петербурга работает порядка 140 таких единиц подвижного состава.

«В комплексной схеме взят за основу «питерский сценарий», предусматривающий развитие парка троллейбусов с автономным ходом. Строительство контактной сети намечено на двух небольших участках. А наибольшее развитие маршрутной сети троллейбуса Новосибирска предполагается «на плечах» с автономным ходом», – рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

Новосибирск – не новичок в плане использования подвижного состава с автономным ходом. В самом начале десятилетия областной центр стал первым городом в РФ, где началась эксплуатация такого подвижного состава. На предприятии «Сибирский троллейбус» было построено три единицы подобного подвижного состава. «Когда возникла проблема с перевозками на улице Выборная, а строительство контактной сети в этот район города признано достаточно высоким, в городе появились первые троллейбусы с автономным ходом. Фактически это стало началом совершенно нового вида транспорта», – вспоминает Игорь Поповский.

Троллейбус с удлиненным автономным ходом имеет ряд преимуществ перед обычным троллейбусом, зарядка аккумуляторов осуществляется по ходу движения под контактной сетью. Это принципиальный момент, поскольку позволяет продлевать маршрут в те городские районы, где по каким-либо причинам невозможно, либо слишком затратно строить троллейбусную инфраструктуру.

Поскольку «питерская» модель развития троллейбусного движения взята за основу составителями Схемы на перспективу, планируется построить всего два новых участка: контактная сеть появится на проспекте Дзержинского и улице Фрунзе. Это будет продление примерно на полкилометра троллейбусного маршрута до ул. Ползунова. Также начнется строительство контактной сети по ул. Фрунзе от Красного проспекта до ул. Советской. Суммарно новое строительство оценивается в 45 млн руб. Михаил Никулин считает, что на этих участках дешевле построить сеть, нежели перевести на принципиально новый подвижной состав.

А вот наиболее капиталоемкий объект, заявленный в Схеме – «Реконструкция филиала № 3 Ленинского троллейбусного депо в трамвайный парк». Это связано с перспективными приоритетами, увеличения роли и значения трамвайных перевозок в Новосибирске. Но это тема отдельного материала.

Перспективные изменения троллейбусных маршрутов города будут синхронизированы со строительством новых участков улично-дорожной сети. Так, продление Красного проспекта в сторону микрорайона Родники вызовет перевод троллейбусных маршрутов № 2 и № 5 на подвижной состав с автономным ходом для обслуживания перспективного пассажиропотока с изменением количества работающих на маршруте троллейбусов с автономным ходом.

После завершения строительства станции метро «Молодежная» Дзержинской линии предлагается продлить маршрут № 7А к создаваемому рядом перспективному транспортно-пересадочному узлу. Это также направление Новомарусино – Дивногорский, где будет создана остановка «Ул.Болтнева» возле Колыванского кольца и ряд других направлений.

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