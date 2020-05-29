Катерина Босов, вдова Дмитрия Босова возглавила совет директоров «Сибантрацита». Ранее она занимала должность коммерческого директора ООО «Управляющая компания «Сибантрацит».

До своего прихода в «Сибантрацит» Катерина Босов была заместителем генерального директора по связям с инвесторами ОАО «Модный Континент» (крупнейший производитель и ритейлер одежды, бренд Incity).

На сайте компании сообщается, что Катерина Босов присоединилась к команде «Сибирского Антрацита» в 2017 году в должности генерального директора ООО «СА Логистик», отвечала за продажи и логистику Группы «Сибантрацит».

Катерина Босов окончила Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина по специальности «Юрист». Имеет диплом Executive MBA Московской школы управления СКОЛКОВО.

После смерти Дмитрия Босова компанию возглавил его партнер по бизнесу Дмитрий Ага, который останется в совете директоров «Сибантрацита», сообщила пресс-служба компании.

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