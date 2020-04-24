В сибирских деловых кругах продолжает активно обсуждаться вопрос господдержки и реализуемости обозначенных мер на уровне региона. Можно ли на воспользоваться ими на практике, или по факту возникает множество нюансов, не позволяющих рассчитывать на помощь со стороны государства?

В начале апреля «Континент Сибирь» уже называл основные средства, которыми государство может поддержать бизнес в текущей обстановке, оценивал их перспективы и мнения самого бизнеса по этому поводу. Сейчас, когда «полукарантину» исполнился первый месяц, можно подвести какие-то итоги работы на примере Новосибирской области. А заодно оценить те меры, которые к выходу предыдущего материала еще не успели как следует раскрутиться.

Список самых пострадавших

Напомним, что первый список наиболее пострадавших отраслей был опубликован 3 апреля в постановлении правительства РФ №434. Он включал в себя следующие отрасли: авиаперевозки и все, что с ними связано (им отдельное внимание уделил и президент Владимир Путин в своем обращении), большая часть культурных и спортивных учреждений, гостиничный и туристический бизнес, общепит, образование, выставочную деятельность и бытовые услуги не первой необходимости. В следующей редакции (Постановление №479) в этот список были добавлены кинотеатры и стоматология. В дальнейшем туда были добавлены торговые предприятия, продающие товары не первой необходимости (разделы 45 и 47). В то же время предприятия бытовых услуг в ряде регионов (в том числе и в Новосибирской области) начали из самоизоляции потихоньку выбираться.

21 апреля глава министерства экономического развития Новосибирской области Лев Решетников в ходе пресс-конференции огласил актуальный список «наиболее пострадавших» ОКВЭД, помощь которым в Новосибирской области будет оказываться в первую очередь. Но в этом списке, к сожалению, не оказалось тех отраслей, которые были включены в список последней редакцией – куда вошли автодилеры, рынки, музеи, зоопарки и некоторые другие виды деятельности. (Полный список ОКВЭД приведен в конце этого материала)

Но даже если взять только тех, кого вспомнил региональный минэкономразвития, в этих отраслях в Новосибирской области занято не меньше 57 тыс. человек.

Итак, что же они получат?

Налоги – автоматически или по запросам

Все меры поддержки наиболее пострадавших отраслей (а также малого бизнеса в целом) можно условно поделить на две группы: те, что предоставляются по заявлению, и «автоматические». Особенно ясно эта линия разграничения видна на примере налоговых льгот.

Среди «автоматических» мер основную часть составляет перенос сроков уплаты налогов – по крайней мере, тех, чей срок выпадает на карантинное время. Так, на три месяца был продлен срок уплаты НДФЛ для ИП за 2019 год, на четыре месяца – платежи по патентной системе, на шесть месяцев – налог на прибыль по УСН и единому сельхозналогу. Были предоставлены отсрочки и для микропредприятий – для ИП с доходом выше 300 тыс. рублей выплата страховых взносов отложена на четыре месяца, для остальных – на шесть месяцев.

Если брать не только пострадавшие отрасли, а весь малый бизнес региона – с 1 апреля для него были снижены обязательные страховые взносы с 30 до 15%. В основном это коснулось взносов в Пенсионный фонд, которые снизились с 22 до 10% и в Фонд социального страхования – они были отменены совсем.

К «полуавтоматическим» мерам, требующим каких-то определенных действий, можно отнести «расширенные» варианты тех, что перечислены выше. Например, продление налоговых отсрочек (до года) и рассрочек (до трех лет) если бизнес сильно пострадал. Лев Решетников уточнил, что эта возможность открыта только самым пострадавшим отраслям, которые, вдобавок, либо потеряли во время карантина не менее 10% дохода по нулевой ставке НДС, либо ушли в 2020 году в минус, закончив 2019 год с «плюсом». Также, при удлинении срока каникул более чем на полгода требуется залог или банковская гарантия (если меньше, залог не нужен).

Более подробно про все эти меры можно прочитать по ссылке.

Насколько они востребованы? По данным главы УФНС Новосибирской области Алексея Легостаева, на сегодня в налоговую поступило уже более 200 обращений о «расширении» базового набора отсрочек в отчетности и выплате. Пока, по его словам, решений по этим вопросом не было принято – просто потому, что сроки уплаты налогов (май-июль) еще не наступили. Зато «автоматические» меры поддержки, по его оценкам, должны затронуть не менее 20 тысяч компаний Новосибирской области, в результате чего бюджеты всех уровней могут недополучить в 2020 году от 15 до 20 млрд. рублей.

Сюда же можно отнести и ослабление контроля со стороны инспекции – но лишь отчасти. Выездные проверки прекратились, но камеральные продолжаются и налоговая по-прежнему может отправлять предприятиям запросы, если им что-то покажется подозрительным. Правда сейчас, как отметил Алексей Легостаев, сроки предоставления ответов увеличились с 10 дней до 20.

Также для пострадавших отраслей в начале апреля был введен мораторий на банкротство.

Если рассматривать помощь со стороны бизнеса, то для него более актуальным было бы деление по другому принципу: «для всех» и «для тех, кто в списке». Эта разница, как показал опыт, принципиальная.

Опрошенные «Континента Сибирь» участники одной из «новых» отраслей, попавших в список пострадавших (чья работа была «легализована» вскоре после строителей) сообщили, что региональное УФНС далеко не всегда имеет на руках актуальные данные о том, кто имеет право на помощь. «Мы посмотрели наши коды ОКВЭД в налоговой. С теми, которые указаны в постановлении правительства, ни одно не сошлось. А то может быть это обещание, которое только заучит громко, а в жизни у всех коды не совпадают со списком правительства? – прокомментировал один из представителей крупного бизнеса. – На наш вопрос инспектор ответила, что у них нет информации и попросила держать ее в курсе дел и скинуть постановление».

Что касается режима работы самой налоговой, она по-прежнему не принимает посетителей и перенесла все процессы в онлайн. «Мы прекратили прием, но не ограничили контакты», – подчеркнул Алексей Легостаев. И добавил, что для тех, кто по той или иной причине не может воспользоваться цифровым порталом, в отделениях ФНС стоят приемные боксы, где можно оставить бумажное заявление. «Я не могу сказать, как долго продлится такой режим работы. До конца апреля как минимум», – резюмировал он.

Кредиты – исправляем недоделки

Кредитные каникулы, предоставляемые банками, могут быть также отнесены к группе «полуавтоматов». Более подробно эта тема раскрыта здесь: кто может ими воспользоваться, на каких условиях и с какими проблемами можно столкнуться и так далее.

О том, насколько данная услуга востребована, рассказала в ходе онлайн-брифинга председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, начиная с введения режима повышенной готовности крупнейшие банки страны получили чуть меньше 60 тыс. заявлений от субъектов малого бизнеса о реструктуризации долга. Примерно две трети заявлений на момент брифинга уже были рассмотрены, уровень одобрений, по данным Банка России, составил 77%. Среди некредитных финансовых организаций процент одобрений еще выше – около 90% из 10 тыс. заявок получили положительный ответ. Основные причины отказов – «неправильный» ОКВЭД и плохая кредитная история. Причем банки столкнулись с той же проблемой, что и местные налоговые службы – отделения на местах не всегда оперативно получают свежие актуальные данные.

Председатель ЦБ решила вопрос радикально, пообещав в ближайшее время включить регуляторные послабления для банков по резервированию не только на пострадавшие отрасли, но и на весь малый бизнес – то есть единственным «законным» основанием банка в отказе будет плохая кредитная история. Также в планах регулятора расширить границы реструктуризации, включив туда, например, факторинговые услуги.

Что касается беспроцентных кредитов малым предприятиям на выплату заработной платы (подробно о них рассказано в постановлении правительства №422), опасения по поводу того, что банки станут под различными предлогами в данной услуге отказывать, оправдались. Это подтвердил, в частности, уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Николай Мамулат: «Когда президент две недели назад объявил нулевой процент по кредитам на зарплату, предприниматели сразу пошли в банки – и те не смогли удовлетворить их запросы. Мы и сами решили провести «контрольную закупку»: четырнадцать предпринимателей обратилось в семь уполномоченных банков. Никто не помог».

По словам бизнес-омбудсмена, чаще всего банки отказывают под тем предлогом, что бизнес не имеет в данном банке расчетного счета или зарплатного проекта. На первый взгляд, логика в этой претензии есть – продукт рискованный и банкам нужны гарантии. На самом деле это не совсем так: как уже писал «Континент Сибирь», регулятор выделил банкам крупную сумму денег по ставке ниже ключевой, чтобы банки могли и кредитовать малый бизнес по хорошим ставкам и сами не остались с убытками. Но 20% этих денег требовалось пустить на социальный проект – те самые беспроцентные кредиты на зарплату. Вот и все. На получение 80% «коммерческих» кредитов ограничений нет – ни по отраслям, ни по целям. По 20% «социальным» они есть. Малые или микропредприятия – раз, «наиболее пострадавшие» ОКВЭДы – два (послабления, обещанные председателем ЦБ, этих кредитов не коснулись), не менее года работы – три (чтобы отсечь фирмы-однодневки). Никаких других требований банки предъявлять не могут. В начале третьей декады на это обратил внимание регулятор и после этого процент одобрения резко пошел вверх. Николай Мамулат отметил, что после 20 апреля жалобы бизнесменов на отказ в выдаче кредитов на зарплату практически прекратились.

По словам Льва Решетникова, только в одном крупном банке за прошлую неделю было получено сорок заявок из Новосибирской области на беспроцентные кредиты на зарплату. Одобрение получили двадцать два из них и тренд идет в сторону роста.

О прочих льготных кредитах рассказал министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров. Если брать только те заявки, которые были поданы через Фонд МСП (который запустил программу поручительства до 50% кредита с комиссией в 1%), на сегодняшний день было подано 13 заявок на сумму от 5 до 15 млн рублей. Общая сумма льготных кредитов – 106 млн рублей. Плюс 4 заявки на гарантию общей суммой 54 млн рублей и 15 заявок о продлении сроков по ранее выданным кредитам.

Министр выделил еще одну программу, предложенную Фондом микрофинансирования, которая ориентирована, в первую очередь, на микропредприятия. Был увеличен лимит по кредиту на пополнение оборотных средств со 100 тыс. до 300 тыс. рублей на одного работающего, а также беззалоговая сумма – тоже до 300 тыс. рублей.

Аренда – пока все сложно

Очень острым, по словам Николая Мамулата, остается вопрос с арендой помещений и торговых площадей. Лев Решетников, сославшись на постановление правительства №439, подчеркнул, что отсрочку по оплате для пострадавших отраслей предоставлять обязаны все – как государственные, так и частные арендодатели.

Позицию арендодателей на страницах «Континента Сибирь» уже высказали собственники коммерческой недвижимости Юрий Гельман и Евгений Бурденюк. По их словам, главная сложность в исполнении такой формы поддержки заключается в том, что здесь в цепочке обязательств и взаимных соглашений нашлось одно звено, которое сделали «крайним»: чужие обязательства перед ними готовы «обнулить», а вот их – уже нет.

С банками все ясно: ЦБ выделил деньги, банки их выдали малому бизнесу, получив свой процент (и компенсировали ими социальные программы). Сняли ограничения по резервам – реструктурировали долг – сохранили клиентов и рейтинг своего портфеля. С арендой этого нет – не считая того, что арендатор, находясь «на каникулах», будет по-прежнему платить за ЖКУ (за которые и так раньше платил). Отсюда и большое количество жалоб на отказы.

Остроту проблемы подтвердил и Алексей Легостаев – он заверил, что налоговая не будет штрафовать добросовестных предпринимателей, выселенных арендодателем за неплатежи.

Николай Мамулат отметил также, что постановление правительства Новосибирской области по данному вопросу уже подготовлено и сейчас находится на утверждении.

Почему помогают не всем?

Николай Мамулат неоднократно высказывался о том, что лучший способ помочь малому бизнесу – это дать ему продолжать работу, поскольку все остальные меры могут лишь облегчить его участь. Поэтому, наряду с расширением списка пострадавших отраслей (а он будет расширяться, тот, что «КС» сегодня публикует – далеко не окончательный) бизнес-обмудсмен предложил список отраслей на «легализацию», уже озвученный в прошлом материале, а теперь слегка дополненный.

Прежде всего, сюда могут войти автошколы . «Предприниматели вышли на нас с этим предложением, они готовы образовательную часть проводить дистанционно, а в ходе практической части гарантировать ученикам необходимую безопасность» – сообщил Николай Мамулат и добавил, что эти предложения уже переданы вице-губернатору Сергею Сёмке и будут рассмотрены на заседании антикризисной рабочей группы. По данным 2ГИС, на сегодня в Новосибирске и Красноярске доля автошкол, работающих в режиме онлайн (46%), значительно ниже, чем в других российских городах-миллионниках.

Что касается пострадавших отраслей, они могут пополниться небольшими магазинами , работающими на первых этажах жилых домов.

Особый случай – рынки . В первые дни «повышенной готовности» они продолжали работать даже тогда, когда закрывались заводы и стройплощадки, но потом, когда больше 80% жителей НСО уже вернулись на работу, администрация решила их закрыть. Андрей Гончаров подчеркнул, что это решение далось очень нелегко. Сейчас, по его словам, министерство работает с сельхозпроизводителями, переориентируя их на работающие магазины. Но сами рынки не просто готовы пополнить собой список пострадавших. Они уже туда вошли, но только в федеральный – Новосибирская область пока их в очередь на помощь не включила. И можно предположить, что скоро его пополнят и владельцы прочих торговых площадей – возможно, так получится разорвать петлю с арендными платежами.

Также в этот список во время подготовки к отопительному сезону могут быть включены и предприятия ЖКХ .

Больше всего новых кандидатов на «спасательный круг», вероятнее всего, будет из сферы, где, во-первых, нет отложенного спроса, во-вторых, нет возможности перенести все в онлайн. Это сфера услуг . Это подтверждает и «Карта бизнеса, терпящего бедствие» – большая часть отметок относится именно к этому направлению и многие из них не попадают в уже включенные в список отрасли. Удастся ли спасти сразу всех – большой вопрос.

В заключение Лев Решетников добавил, что расширяться будут не только списки тех, кому нужна помощь, но и меры этой самой помощи. В их числе можно выделить мероприятия Минтруда на трудоустройство тех, кто недавно потерял работу из-за кризиса – как для самих уволенных, так и для тех, кто их примет. Например, бюджет возмещает такому работодателю 50% среднемесячной начисленной заработной платы за 2019 год.

Список ОКВЭД отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции (данные минэкономразвития Новосибирской области и минэкономразвития РФ) 45.11 (розничная торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами) 45.19 (розничная торговля прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских) 45.32 (розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями) 45.40 (розничная торговля мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями) 47.4 (розничная торговля информационным и коммуникационным оборудованием) 47.5 (розничная торговля прочими бытовыми изделиями) 47.6 (розничная торговля товарами культурно-развлекательного назначения) 47.7 (розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах) 47.19.1 (розничная торговля большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров) 47.19.2 (деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента) 47.82 и 47.89 (розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках) 49.3 (деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта) 49.4 (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам) 51.1 (деятельность пассажирского воздушного транспорта) 51.21 (деятельность грузового воздушного транспорта) 52.21.21 (деятельность автовокзалов и автостанций) 52.23.1 (деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом) 55 (деятельность по предоставлению мест для временного проживания) 56 (деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков) 59.14 (деятельность в области демонстрации кинофильмов) 79 (деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма) 82.3 (деятельность по организации конференций и выставок) 85.41 (образование дополнительное детей и взрослых) 86.23 (стоматологическая практика) 86.90.4 (деятельность санаторно-курортных организаций) 88.91 (предоставление услуг по дневному уходу за детьми) 90 (деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений) 91.04.1 (деятельность зоопарков) 91.2 (деятельность музеев) 93 (деятельность в области спорта, отдыха и развлечений) 95 (ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения) 96.01 (стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий) 96.02 (предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты) 96.04 (деятельность физкультурно-оздоровительная) Курсивом выделены те отрасли, которые названы в числе пострадавших на сайте минэкономразвития Новосибирской области. Обычным шрифтом – те, что были включены в этот список постановлением №540 от 18 апреля

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