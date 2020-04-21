10 отраслей в Новосибирской области получат поддержку в связи с введенными ограничениями

Власти Новосибирской области назвали 10 отраслей, которые получат первоочередную поддержку в условиях введенных из-за коронавируса ограничений.

О претендентах на господдержку в ходе прошедшей 21 апреля пресс-конференции сообщил глава минэкономразвития региона Лев Решетников. В первую очередь помощь получат наиболее пострадавшие отрасли, в которых работают не менее 57 тыс. жителей области. Это предприятия, работающие в сфере предоставления авиационных услуг, культуры, физкультуры, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, допобразования, проведения конференций и выставочной деятельности, а также предоставляющие бытовые и стоматологические услуги. Для них предполагаются отсрочка по налогам, уплате страховых взносов и их снижение с 30 до 15% в пенсионном, обязательном медицинском и социальном страховании. Меры поддержки будут действовать автоматически, специально за ними обращаться не нужно. Кроме того, по словам Льва Решетникова, продолжается поддержка предпринимателей по банковским кредитам и отсрочке арендной платы по недвижимости в государственной или муниципальной собственности.

Также в ходе пресс-конференции глава регионального минпромторга Андрей Гончаров рассказал о поддержке предприятий, производящих медицинские изделия, которые входят в перечень товаров первой необходимости. В частности, министерство предложило комплекс мер поддержки новосибирской компании «БиоСан». Это единственное в России предприятие, выпускающее комплектующие для наборов, диагностирующих коронавирус. Прорабатываются меры господдержки предприятия «Здравмедтех-Н», производящего комплектующие костюма врача-инфекциониста. Напомним, 8 апреля новосибирский губернатор Андрей Травников утвердил план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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