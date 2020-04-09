Правительство Новосибирской области утвердило план поддержки экономики региона

Власти Новосибирской области утвердили план по поддержке экономики региона, пострадавшей от ситуации с распространением коронавируса.

План подписали губернатор Андрей Травников, его заместители Владимир Знатков и Сергей Сёмка, министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, а также руководитель минэкономразвития Лев Решетников. «Важный принцип плана — не распылять ресурсы, а целенаправленно помочь в первую очередь тем, кто сегодня оказался в максимально непростых условиях. Уверен, что наши региональные меры органично дополнят мероприятия по защите экономики, утвержденные на федеральном уровне», — отметил Андрей Травников.

План включает мероприятия, которые власти региона будут реализовывать совместно с правительством РФ (продление сроков уплаты налогов, снижение тарифов страховых взносов, отсрочка для бизнеса по кредитам и предоставление займов с нулевой ставкой, мораторий на банкротства, взыскание долгов и штрафы). Кроме того, в документе содержатся меры помощи экономике, которые будут реализованы на местном уровне – приостановка проверок, организация «горячей линии», отсрочка по уплате аренды, увеличение доли госзакупок, программы финансовой поддержки и другие. Отдельный блок плана предусматривает помощь, в том числе субсидии, для работников компаний и бизнесменов, оставшихся без работы. До конца года новосибирцы могут пройти профессиональное обучение, получить дополнительное профобразование. Такая мера поддержки предусмотрена и для женщин с детьми дошкольного возраста, а также для жителей региона в возрасте 50 лет и старше.

Напомним, ранее о необходимости поддержки новосибирских предпринимателей в условиях ограничительных мер также высказывались представители бизнес-сообщества. Они позитивно оценивают меры, внедряемые региональными властями. «Дополнительные меры для поддержки и сохранения малого и среднего бизнеса как на федеральном, так и на региональном уровнях действительно просто необходимы. 30 дней самоизоляции – это губительный период для малого и среднего бизнеса. Если такой режим будет сохранен до 30 апреля, то бизнесу будет необходима конкретная помощь: по налогам, зарплате, ЖКХ и аренде – четыре основных направления», — сказал в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат.

«Период очень сложный, и бизнес сейчас должен быть максимально социально ответственным. Но без поддержки областного правительства не обойтись. Мы сейчас все в одной лодке», — отмечает председатель совета предпринимателей Октябрьского района Новосибирска, сопредседатель Новосибирского областного отделения «Опоры России», директор ООО «Бизнес-Форум» Наталья Безрученкова. По ее словам, сейчас главное — соблюсти баланс между ограничительными профилактическими мерами и поддержкой региональной экономики. «Область у нас большая, субъектов малого и среднего бизнеса много, и на большинстве из них недели вынужденного простоя скажутся пагубно. Губернатор эффективно поддерживает экономику, по-другому сейчас и нельзя, ситуация требует гибкой настройки».

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