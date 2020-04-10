Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-брифинга 10 апреля подвел итоги первой недели исполнения указа президента РФ Владимира Путина «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Напомним, что неделю назад на аналогичном брифинге губернатор анонсировал возобновление работы производственных и строительных компаний, при условии соблюдения ими всего комплекса санитарных мер. На сегодняшний день, по его словам, в Новосибирской области заработали более 2 тыс. компаний и не меньше 100 тыс. человек снова вышли на работу. Также правительство региона в четверг утвердило план поддержки экономики, включающий помощь наиболее пострадавшим отраслям, в первую очередь, предприятиям малого и среднего бизнеса.

Тем не менее, об отмене режима самоизоляции говорить пока не приходится. «Настораживает рост числа заболеваний внутри области среди тех, кто не имел первичного контакта с людьми, приехавшими из-за границы или Московского региона, – отметил Андрей Травников. – Исходя из этого, было принято решение о сохранении режима самоизоляции и реализации комплекса противоэпидемических мероприятий».

Напомним, что на этой неделе уже были случаи задержания и осуждения нарушителей режима повышенной готовности.

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