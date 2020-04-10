10 апреля на портале «Континент Сибирь Онлайн» вышла публикация, посвященная ситуации на арендном рынке Новосибирска в условиях пандемии коронавируса. Ряд представителей бизнеса в этом тексте пожаловались на то, что собственники коммерческих площадей не идут им навстречу в вопросах стоимости аренды, видя в арендодателе жирную (из-за большого количества денег) свинью, которая просто обязана простить им все. Хотел бы, чтобы у читателей не складывалось однобокого понимания ситуации.

Вместо долгого вступления в формате «В связи с последними событиями…», приведу просто ряд цифр по состоянию конкретных объектов коммерческой недвижимости в нашем управлении.

Всего арендаторов: 195

Написано писем о снижении арендной платы/отсрочки/съезда — 31 письмо

Прямые потери (съезд арендатора и скидки) по состоянию на 10 апреля составили 16% от месячной выручки и это только 10 апреля. Прошло всего не более 20 дней с момента начала всей истории с коронавирусом в России и рекомендаций властей о самоизоляции и приостановки деятельности основного бизнеса. Нам повезло, у нас не много торговых помещений, основная часть офисных и мы с ужасом думаем о падении выручки у собственников торговых помещений.

Сделав свой прогноз, а ведь мы знаем своих арендаторов очень хорошо, и прекрасно представляем что с каждым будет через неделю-две-три-месяц, мы поняли, что в мае выручка упадет еще процентов на 10 от стандартных значений. Прогнозировать на более долгий срок, июнь, июль, я не берусь.

К чему все эти цифры?

Занимаясь недвижимостью, каждый раз заходя на сайты СМИ Новосибирска, конечно я в первую очередь обращаю внимание на новости, статьи или обзоры о сложностях выживания бизнеса в текущих условиях с точки зрения взаимоотношений с собственниками помещений. И очень много сейчас говорят о том, что арендодатели ведут себя из рук вон плохо, не идут на уступки арендаторам, «выжимают» арендную плату, «выселяют» и всячески притесняют. Вопросы «Почему арендодатель не может простить нам арендную плату?», или «Ну ведь Вам это ничего не стоит, Вы ничего не потеряете!» звучат тут и там.

Больше всего расстраивает ситуация, что многие арендаторы видят в арендодателе жирную свинью, которая жирная из-за большого количества денег, поступающих от бедных овечек (в их понимании себя) и эта свинья, ну просто обязана простить им все.

Нет, это не так.

Конечно собственникам, которые не имеют кредитной нагрузки легче принять на себя удар от текущей ситуации, но постойте, ведь этот собственник в своре время взял и вложил свои деньги в эту недвижимость, ведь он должен их вернуть!? И каждый раз, когда он дает скидку, он дает ее из своего кармана.

А собственники, которые взяли кредиты под этот бизнес и просто обязаны, подчеркну — обязаны, гасить этот кредит. Никто из арендаторов этот вопрос не оценивает. Не погасит кредит — банк заберет недвижимость. Все.

Кстати, многие арендаторы просят снижения аренды так скажем «под шумок», хотя их бизнес и не пострадал особо, пока.

Конечно, весь рынок должен исходить из разумности.

Есть всего два пути. Первый — часто выгоднее для всех сторон дать скидку и продолжить отношения с арендатором. Но! Скидка должна быть адекватна. Собственники не будут спасать бизнес арендатора, они могут лишь оценить альтернативу пустующему помещения на определенный срок и принять адекватное решение по предоставлению скидки или отсрочке и, если это решение не устраивает арендатора, то всегда есть второй путь — разойтись.

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