Николай Мамулат: «Губернатор нашел баланс между безопасностью жителей и сохранением рабочих мест»

Бизнес-омбудсмен Новосибирской области Николай Мамулат приветствовал решение регионального правительства расширить перечень предприятий, которые могут возобновили работу.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что 11 апреля прошло внеочередное заседание правительства Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников объявил о принятии постановления, которое разрешает ряду отраслей вернуться к своей деятельности. Согласно документу, вслед за промышленными предприятиями и строительными организациями работать могут организации телекоммуникаций, почтовые отделения, предприятия по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, компании, которые занимаются продажами и ремонтом автомобильного транспорта, растениеводством, животноводством и сельским хозяйством, уборкой зданий и помещений, складские комплексы, а также парикмахерские и салоны красоты, химчистки и стирки.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области, член регионального политсовета «Единой России» Николай Мамулат считает, что правительство области и лично губернатор Андрей Травников ведут взвешенную и продуманную политику, обеспечивая нужный баланс между здоровьем жителей и сохранением экономики и рабочих мест в субъекте федерации. «Президент пошёл на важные шаги по защите малого и среднего бизнеса. Уверен, что руководители предприятий воспользуются этими решениями, обеспечат сохранение рабочих мест. Главные предложения президента – расширить на весь малый и средний бизнес отсрочки по взносам в социальные фонды и налоговые отсрочки на полгода, ранее распространявшиеся только на микропредприятия», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

По его словам, область оперативно реагирует на вызовы времени, он приветствовал возобновление работы местных предприятий. «Длительный простой нанёс бы серьезный урон предпринимательской деятельности, восстановить который потом будет очень сложно. Губернатор нашёл необходимый баланс, чтобы дать возможность бизнесу работать и сохранять рабочие места, но при этом не подвергать людей повышенной опасности. На прошлой неделе мы проводили видеоконференцию с уполномоченными по правам предпринимателей других регионов России – и на фоне других Новосибирская область выглядит очень достойно. Взрывного роста заболеваемости нет, губернатор лично контролирует ход профилактических работ на предприятиях, но при этом экономика не останавливается, а значит, люди смогут работать и зарабатывать, обеспечивать семьи», констатировал Николай Мамулат.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.